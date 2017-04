Congo-Brazzaville: Forum sur l'emploi - Plus de 3000 visiteurs attendus à la 2e édition du Foup

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a procédé le 6 avril, à l'amphi André-Bouya de l'Université Marien-Ngouabi, au lancement de la 2e édition du Forum de l'orientation universitaire et professionnelle (FOUP), organisée par la Fondation perspectives d'avenir (FPA) sur le thème : « Se former avec une perspective d'emploi »

Organisé du 6 au 8 avril en partenariat avec les trois ministères en charge des questions de l'éducation nationale, les activités de ce forum, le 2e du genre, se poursuivent au siège de la FPA, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, Moungali. Sur place, des stands sont installés pour permettre aux écoles, universités et instituts de présenter leurs différentes filières ; aux entreprises également de présenter leur plan de développement en termes de besoins en ressources humaines et de possibilités d'emplois à court, moyen, long terme aux visiteurs. Y sont attendus, environ 3000 visiteurs, parmi lesquels les bacheliers, étudiants, diplômés sans-emplois, élèves et bien d'autres pour découvrir les opportunités présentées par les structures internationales et nationales. L'objectif principal étant de créer les conditions d'un véritable accompagnement des jeunes par les opérateurs de formation et les familles et à les aider à construire leur projet de vie.

Selon le directeur exécutif de la FPA, Abraham Okoko Esseau, le Foup s'inscrit dans le cadre des efforts de cette ONG de contribuer non seulement à l'amélioration des performances du système éducatif congolais. Il s'agit de la réponse de cette fondation, conçue sous la forme d'un programme d'appui aux études et à la formation professionnelle des jeunes, s'inscrivant dans l'un des axes d'intervention de son plan stratégique 2014-2024. « L'orientation scolaire ou universitaire doit faire partie de notre stratégie de construction de notre marche vers l'émergence et le développement durable. », a-t-il indiqué.

Abraham Okoko Esseau a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de la FPA quant à accompagner le gouvernement dans la revalorisation de l'orientation scolaire au Congo. Cette ONG entend élargir cette offre en produisant et en mettant à la disposition des écoles et des familles des outils d'orientation. « Convaincue que le destin et l'avenir dans notre pays dépendront aussi de la formation des conseillers d'orientation, la FPA est disposée à examiner les voies et moyens de faciliter la formation des formateurs dans ce domaine », s'est engagé le directeur exécutif, se félicitant des résultats obtenus lors de la première édition qui s'est déroulée en août 2014.

Mettre en place un mécanisme d'accueil, d'information, d'orientation

De son côté, le vice-recteur de l'Université Marien-Ngouabi en charge des affaires académiques, le Pr Jean Maurille Ouamba, a rappelé que l'orientation universitaire et professionnelle est un réel soutien à l'action éducative. La direction rectorale se préoccupe, a-t-il dit, fortement de la mise en place d'un mécanisme d'accueil, d'information, d'orientation, d'intégration et d'accompagnement des étudiants dans leur insertion professionnelle. Elle est engagée et mesure déjà les bénéfices tirés de l'harmonisation des cursus aux standards internationaux en prenant racines sur les spécificités régionales et congolaises.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre Anatole Collinet Makosso a rappelé que 60% des diplômés sans-emplois sortaient des différents établissements de l'Université Marien-Ngouabi. C'est ainsi que le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est félicité des activités organisées par la FPA dans le domaine de l'orientation. « Le gouvernement ne peut que se réjouir de ce soutien en faveur du développement de l'éducation et de l'insertion professionnelle des jeunes », a-t-il conclu.