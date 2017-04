Congo-Kinshasa: Classement-FIFA - La RDC recule de la 37 à la 41e position en avril 2017

La RDC perd deux places au classement Fifa, c'est ce qu'indique le classement mensuel de l'instance mondiale du ballon rond, publié le 6 avril en son siège à Zurich en Suisse.

Après la prestation des Léopards de la RDC à la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017 (éliminés en quarts de finale), le pays a pris la 37e position au classement Fifa publié en mars 2017. Mais ensuite, il y a eu un match amical perdu (1-2) le 26 mars 2017 à Nairobi contre les Harambee Stars du Kenya (78e rang mondial en avril 2017). Mais ce dimanche-là, le sélectionneur Florent Ibenge a pu voir jouer de nouveaux binationaux dans les rangs des Léopards, notamment, Gaël Kakuta de Deportivo La Corogne (D1 Espagne), du reste buteur au cours de cette partie grâce à une somptueuse balle arrêtée, Yeni Ngbakoto de Queens Park Rangers (D2 Angleterre), et Elias Katchunga (Huddersfield/D2 Angleterre).

On a noté aussi le retour du milieu de terrain Jordan Nkololo (Laval/L2 France) dans la sélection après pratiquement plus d'une année d'absence. La RDC a perdu sur terrain face à une équipe de Kenya amenée par Wanyama Victor de Tottenham en Angleterre, David Ochieng qui joue au MLS américain, etc. Mais elle a renforcé son effectif par d'autres valeurs, désormais joueurs de la RDC.

Le pays de Bolasie, Kebano, Mpoku, Bakambu, Isama, Mubele, etc. régresse de trois places, mais garde sa sixième place en Afrique. L'Egypte (19e rang mondial) est première en Afrique, devant le Sénégal (30e rang mondial), le Cameroun (33e rang mondial), le Burkina Faso (35e rang mondial) et le Nigeria (40e rang mondial). La RDC qui perd trois places est donc à la 6e loge en Afrique, devant la Tunisie (42e rang mondial) son prochaine adversaire en troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Le Ghana (45e rang mondial) est huitième, suivi de la Côte d'Ivoire (48e rang mondial) et du Maroc (53e rang mondial) qui ferme le top 10 africain. L'Algérie (54e rang mondial) ne fait plus partie du top 10 continental dans le classement Fifa d'avril 2017.

Au niveau mondial, la première place est occupée par le Brésil, devant l'Argentine et l'Allemagne. Le Chili se retrouve quatrième devant la Colombie, la France, la Belgique, le Portugal, la Suisse et l'Espagne qui clôture le top 10 mondial.