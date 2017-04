Burkina Faso: Un ministre burkinabé dans le gouvernement panafricain

D'après le Think Tank Kuzaliwa Upya, les ministres qui figurent dans ce premier gouvernement panafricain ont été «élus par les peuples, appuyés par les sociétés civiles africaines sur les différents sites de l'organisation qui la composent et évalués par des experts suivant la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine, relatif à la renaissance du continent.»

Le « panmerit », organe du Think Tank chargé d'observer et d'évaluer les plénipotentiaires des portes feuilles ministériels sur le continent, a ouvert ses travaux au 1er Décembre 2015 et achevé le 31 Décembre 2016. Au cours de cette période les 54 gouvernements des pays de l'union africaine ont été suivis ensuite évalués selon les critères de performance retenus en sus sur une période séquentielle de trois mois à l'issue de laquelle ont finalement émergé les meilleurs quarante qui forment ce premier gouvernement de l'Afrique.

«Ce premier gouvernement panafricain, résultat d'une année pleine de travail soutenu mobilisera les intelligences, les énergies et les efforts au niveau de la gestion de nos Etas respectifs. Nous sommes persuadés que c'est un instrument qui au fils des années, conduira inévitablement à une Afrique prospère, intégrée et paisible», écrit le Think Tank.

Une remise des distinctions, sous l'appellation de Waziri Wa Africa, se fera selon un calendrier qui sera communiqué ultérieurement.