Togo: Une soirée récital de toutes les couleurs

Certes, « habillement en milieu scolaire » est le thème autour duquel ont eu lieu toutes les activités. Paradoxalement et comme c'est de coutume, les moments d'activités culturelles sont les moments où des élèves rentrent dans la dépravation, surtout à travers leurs habillements. Certaines tenues pour cette soirée récital, par exemple, sont illustratives. Et c'est pareil dans presque tous les autres établissements que nous avons visités.

Pour les élèves, le corps enseignant et les membres de l'administration, c'est une soirée réussie et l'on annoncé déjà ce même spectacle pour la fin d'année ; et là, l'entrée sera libre et gratuite pour toute personne.

« Habillement en milieu scolaire », c'est le thème de la semaine culturelle de cette année ; semaine qui a connu son avant dernière activité ce vendredi soir. Après avoir ouvert le bal avec le Gospel « Mawuli de Ana Dicéli, les élèves sont montés et remontés autant de fois sur le podium pour prester et démontrer ce dont ils sont capables. Toutes les catégories de chansons ont passées au crible ; parmi les chansons interpréttées, « Akakpovi nyé » de Tony X, « Téré-Téré » des Toofan, « Takouvi » de Almok, « Mépigan » de Ethane. Le bal sera refermé sur « Le piment dans la sauce », une chanson camerounaise.

