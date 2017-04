Madagascar: Violences envers les élèves - Les punitions corporelles interdites

Gare aux enseignants ayant l'habitude d'exercer de la violence sur leurs élèves. Le ministère de l'Éducation nationale (MEN) a bien précisé dans une note de service du 4 avril, qu'il est formellement interdit de frapper et de porter la main sur les élèves au sein des établissements scolaires, quelles que soient les raisons. « Ceci va à l'encontre des principes pédagogiques », souligne la note. «Les coups peuvent engendrer des traumatismes chez les élèves. Par ailleurs ils se sentiront humiliés et rabaissés aux yeux de leur entourage. Ce qui influera leur développement», éclaircit Rollande Rakotomanga, conseillère pédagogique.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.