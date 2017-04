Congo-Kinshasa: Joseph Kabila devrait réconcilier les deux ailes du Rassemblement, conseille l'analyste Joseph Kongolo

Avant de nommer un Premier ministre, Joseph Kabila devrait proposer un schéma pour la réconciliation des deux ailes du Rassemblement, estime l'analyste politique Joseph Kongolo. Il s'est confié à Radio Okapi avant la nomination du nouveau chef du Gouvernement qui devrait intervenir ce vendredi 7 avril.

« Le chef de l'Etat aurait dû, en principe, permettre aux deux groupes de se mettre ensemble et de trouver une solution commune. Il devrait appeler l'aile Olenghankoy et l'aile Félix de se mettre ensemble pour trouver des solutions. Or en le faisant pas, le Président de la République se complait de cette division pour pouvoir choisir celui qu'il a toujours cherché à prendre en évitant ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui constituent en quelque sorte une pression, c'est-à-dire ceux qui ont une base solide », analyse Joseph Kongolo.

C'est en principe ce vendredi que le nom du nouveau premier ministre sera connu.

Dans son discours mercredi 5 avril devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la République a demandé au Rassemblement de mettre fin à sa crise interne en vue de lui présenter une liste des candidats Premier ministre mais que dans tous les cas il en nommerait un dans les 48 heures.

Pour le Rassemblement dirigé par Felix Tshisekedi et Pierre Lumbi, « il n'existe en son sein aucun problème qui empêcherait au Président de la République de nommer le Premier ministre qu'il est prêt à lui présenter ».

De son côté, l'aile dénommée « courant tshisekediste, humaniste et progressiste du Rassemblement » qui regroupe notamment Joseph Olengankoy, Bruno Tshibala et Roger Lumbala a déposé mardi 4 avril au chef de l'Etat une liste qui contiendrait les noms de Felix Tshisekedi, Valentin Mubake, Bruno Tshibala, Roger Lumbala et Katebe Katoto.