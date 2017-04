Maroc: Hervé Renard donne de chance aux locaux

Dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019, les Lions de l'Atlas sont dans le groupe B en compagnie du Cameroun, du Malawi et des Comores. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018, le Maroc jouera une double confrontation avec le Mali respectivement le 28 aout et le 02 septembre. Ensuite Hervé Renard et ses poulains joueront contre le Gabon au domicile le 02 octobre avant de voyager sur Abidjan pour en découdre avec la Côte d'Ivoire le 06 novembre.

Le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, Hervé Renard se montre plus avisé en essayant de trouver des bons pions dans la sélection A' afin de les renverser dans la première. Le technicien français a eu cette idée après le bon comportement des locaux lors du dernier stage de préparation en mars dernier. L'objectif est de mettre en place une équipe compétitive pour le match amical contre les Pays Bas prévu le 31 mai prochain et aussi dans l'optique du match de qualification du CHAN 2019 contre l'Egypte.

Copyright © 2017 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.