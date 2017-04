Congo-Kinshasa: Jusqu'où ira l'affaire «Guégué» ? Pasteur Christian Dakumuda - "Moïse Mbiye doit se repentir"

Ancien musicien mondain, DAKUMUDA New Man devenu pasteur Elisée Christian KIMBUKUSU, n'est pas resté indifférent par rapport à l'affaire «GUEGUE» qui importune Moïse MBIYE. Il a réagi, de manière ferme, en s'adressant également aux hommes de Dieu, de faire attention avec certains mots dont ils ne maitrisent pas l'origine.

Il n'y a pas longtemps que le chanteur Christian DAKUMUDA a décidé d'abandonner la musique populaire pour suivre et servir totalement Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur.

Par expérience, lui qui vient fraichement de renoncer à certaines réalités du monde pandémonium pour avoir du succès dans la rumba congolaise, a confirmé que « GUEGUE » est un nom mystérieux qui n'a pas sa place dans l'évangile du Christ. «GUEGUE » est réputé comme le nom d'un démon de séduction, soutient un occultiste.

Dans une interview à la presse, celui qui est devenu Révérend pasteur Elysée Christian KIMBUKUSU a révélé que ce n'est pas la première fois que Moise MBIYE cite le nom de ce démon. "Quand il dit: vous allez prospérer au nom de Guégué en pleine prédication, là ce n'est pas le studio d'enregistrement. Il le dit clairement en âme et conscience... ", dixit l'ex- leader de Laviniora Esthétique.

«Je ne m'adresse pas seulement qu'à Moïse MBIYE. Mais, d'une manière globale, si vous êtes en alliance avec des sirènes, elles peuvent vous empêcher de vous marier. Elles peuvent même tuer la femme qui est à vos côtés! Mais, si vous êtes en revanche dans l'impudicité, là elles sont contentes, car vous servez le diable! »

Pour rappel, c'est dans la chanson « Tango na ye » contenue, dans son nouvel opus « Héros », que le public croit écouter Moïse Mbiye crié avec ardeur: «sort au nom de Guegue » au lieu de sort au nom de Jésus ».

A en croire Dakumuda, lorsqu'une personne sert ou témoigne Jésus-Christ à travers ses compositions musicales, il serait difficile pour que ses chansons jouent dans des boites de nuit. Parce que, a-t-il renchéri, cette musique va détruire les pratiques mystiques du propriétaire de la boite de nuit. "Quant moi je chantais et faisait bouger la Ville avec la danse « Linda-Linda », beaucoup ne savaient pas que son soubassement était le diable", a avoué Révérend pasteur Elysée Christian KIMBUKUSU.

"On ne peut pas servir deux maîtres à la fois"

Pour lui, Moïse MBIYE, la Reserve de l'Eternel, doit se repentir. Toutefois, DAKUMUDA reconnaît et salue la capacité de prédicateur du Pasteur Mbiye Moïse, qu'il est à la tête d'une grande église du pays. "Je suis et j'apprécie énormément ses prédications à la télévision mais il doit se repentir", a-t-il déclaré.

S'appuyant sur les Saintes écritures, le pasteur Elysée Christian KIM est de ceux qui pensent qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. "Si quelqu'un sert son maître, Satan, donc, il n'est plus serviteur de Dieu ; son temple est profané. Personnellement, je vois l'avenir des âmes" a-t-il déclaré.

La connaissance de la parole amène le renouvellement de l'intelligence. Après la conversion, renseigne-t-on, New Man DAKUMUDA vient de lancer son premier album gospel intitulé «Wumela na Bonzambe », sur le marché du disque chrétien.

Une œuvre inspirée et constituée des belles mélodies et paroles qu'il demande au peuple de Dieu de s'en procurer par téléchargement. Et d'y ajouter : "Mon souhait est que la vente et l'achat soient faites sur base de la conscience, de l'amour et du soutien à l'œuvre de Dieu et aussi à votre prochain que je suis. Que Dieu vous bénisse".

Sur le plan social, l'ex-chanteur de Laviniora Esthétique confirme son mariage avec celle qui sera désormais la mère de ses enfants, la sœur Esther Olga que le public a toujours soif de découvrir. "Je sais que vous avez faim et soif de connaître ma future épouse. Je ne pouvais jamais me marier sans le partager au préalable avec vous mes amis qui m'avez toujours soutenu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes impatients de vos prières", a conclu le pasteur Elysée Christian KIMBUKUSU.