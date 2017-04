Congo-Kinshasa: La purge !

opinion

L'on peut bien se permettre de jouer, de faire la ruse par le jeu de mots, croyant bien dribbler les siens. Mais, au finish, l'on n'est toujours rattrapé par ses propres faits et gestes.

A l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), les bonzes ne s'offusquent outre mesure des cas pareils et ce, depuis des lustres. Celui qui vient de faire le frais, c'est bien Valentin Mubake. Au cours de la réunion de la présidence du Parti de ce mercredi, 5 avril 2017, il a été constaté son auto-exclusion. Il lui est reproché de s'être désolidarisé de ses pairs. Non seulement de l'UDPS, mais aussi ceux du Rassemblement sous la férule de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Ce faisant, la sanction s'en est suivie, et c'est bien la purge. En l'espèce, il a été répondre à l'invite du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, au titre des consultations. A l'UDPS, c'est la sinécure. Il y a peu, Bruno Tshibala a été chassé par les autres cadres de la fille aînée de l'opposition. S'il faut remonter dans le temps et continuer à fouiner, vite l'on va découvrir dans les placards beaucoup de cadavres, virés pour leur inconstance politique.

La pratique a gagné l'ensemble de l'opposition dans ses multiples facettes. A l'Alternance pour la République (AR), c'est le politique et richissime homme d'affaires, Katebe Katoto, qui a été viré, pour ses déclarations en ordre dispersé. Par ailleurs, la même situation a été observée au sein de la plateforme Dynamique de l'opposition. A l'issue du Congrès, Joseph Olenghankoy et Kikwama avaient été exclus par le groupe à Martin Fayulu. Le virus s'est étendu au Rassemblement. Après la mort d'Etienne Tshisekedi, Joseph Olenghankoy, le même, s'est écarté de la ligne directrice et a été indexé comme étant de connivence avec la Majorité présidentielle. Aujourd'hui, il est à la tête d'une aile du Rassemblement qui a même transmis la liste de cinq noms au Chef de l'Etat, pour la nomination d'un Premier ministre.

Curieux que cela puisse paraître, tous ceux qui sont virés du côté opposition, trouve une audience assez aisée au niveau de la Majorité présidentielle ; quand bien même ils continuent de se réclamer de l'opposition. En 2015, c'est la plateforme appelée « Opposition Républicaine » qui s'était démarquée des autres, pour participer aux Concertations nationales, dont la plupart des recommandations sont restées lettre morte. A la faveur du dialogue de la cité de l'Union africaine, d'autres membres de l'opposition, partis politiques ou plateformes, avaient tout aussi jugé opportun d'y participer, en vue de répondre au besoin du moment, à la veille du 18 octobre 2016, apposant leur signature au bas de ce texte.

Aujourd'hui, beaucoup ont été élevés au rang de ministre, dont le Gouvernement est réputé démissionnaire. S'il est admis dans l'opinion que quitte l'Opposition rejoint inéluctablement la Majorité, la conséquence, c'est que l'opposition se vide de ses cadres. Pour quel avenir alors ? Parallèlement, la purge n'est pas que le propre de l'opposition, encore moins de l'UDPS. A la Majorité présidentielle, un cas similaire s'est produit. Les membres du Groupe de 7 partis (G7) avait vu leur acte être qualifié de trahison, si pas de haute trahison. Leur prise de position reprouvée, c'est l'auto-exclusion qui avait été constatée. Ici, c'est l'inverse qui s'était produit. Parce qu'ils avaient traversé la chaussée, pour faire le poids dans l'opposition.