La situation a paralysé le secteur culturel dans lequel les stars de la musique congolaise sont-elles devenues de victimes expiatoires parce qu'elles ont simplement accepté de soutenir l'actuel Chef de l'Etat. Ces ambassadeurs de la culture congolaise n'arrivent plus à exporter leur talent et défendre les valeurs culturelles du pays sur la scène internationale à cause des combattants (opposants au régime de Kinshasa) qui les menacent en Europe. Pis encore, ils ont interdits toutes productions scéniques des musiciens à travers le vieux continent.

Sa présence prouve à suffisance combien les artistes congolais sont aussi concernés et préoccupés par la crise politique qui secoue la RDC et sa classe politique depuis des années.

