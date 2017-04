document

C'est depuis le 1er février 2017, que les notables du Grand Kasaï, toutes tendances confondues, ont adressé un mémorandum au Vice-Premier Ministre et Ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, lui proposant d'organiser une grande rencontre communautaire, à Kananga, comme voie de sortie de cette crise de "Kamuina Nsapu".

Dans ce mémorandum de plus de 30 signatures et non des moindres, les notables du Grand-Kasaï retracent la genèse de cette affaire, qui, racontent-ils, est parti simplement de la mauvaise gestion du pouvoir coutumier dans l'espace kasaïen, précisément dans le groupement des Bashila Kasanga, à Dibaya. D'après l'analyse minutieuse de ce dossier, les notables du Grand-Kasaï précisent qu'il s'agit d'une manifestation de solidarité de tous les Bashila Kasanga vis-à-vis de leur Grand-Chef, ainsi qu'à leurs frères et sœurs. D'où, l'idée d'organiser un barza communautaire à Kananga pour mettre tout le monde ensemble, et résoudre définitivement ce conflit.

Ci-après, l'intégralité de ce mémorandum :

Mémorandum adressé à Son Excellence Monsieur le Vice-Premier Ministre chargé de l'Intérieur et de la Sécurité concernant la situation sécuritaire dans l'espace kasaïen

Préambule

Depuis le décès du Grand-Chef Kamuina Nsapu le 12 août 2016, la situation sécuritaire est préoccupante dans tout l'espace kasaïen. A l'origine, la mauvaise gestion du pouvoir coutumier, particulièrement dans le groupement des Bashila Kasanga, Secteur Dibatayi, Territoire de Diabaya, dans la province du Kasaï Central. Désigné par la famille régnante en 2011, Kamuina Nsapu a attendu six ans sans obtenir l'arrêtée de reconnaissance malgré toutes les démarches entreprises auprès de l'autorité provinciale. Contre toute attente, cette dernière envoie une Commission de perquisition sur base d'une dénonciation l'accusant de détenir illégalement des armes. N'ayant pas trouvé les prétendues armes, les forces de l'ordre commise à cette opération saccagèrent sa résidence, désacralisent les oripeaux du pouvoir et violentèrent son épouse. Afin de trouver réparation, il a tenté en vain, de rencontrer l'autorité provinciale. Redoutant une nouvelle perquisition, il recourt à sa population pour sa sécurité. Accusés à tort d'être une milice tous les Bashila Kasanga éparpillés sur l'ensemble de l'espace kasaïen et leur sympathisants ont manifesté leur solidarité au Grand-Chef et à leurs frères et sœurs. D'où la généralisation du conflit dans l'espace kasaïen avec mort d'hommes, destruction méchante des infrastructures de base et errance de la population.

Recommandations

En conséquence, les Notables du Grand-Kasaï recommandent de :

Rappeler le Gouverneur de province à Kinshasa pour consultation comme mesure d'apaisement ;

Restituer le corps du Grand-Chef à sa famille et organisation des obsèques dignes ;

Envoyer sur le terrain, une commission de paix et réconciliation et organiser un barza communautaire à Kananga, avec la participation des délégués venus de toutes les provinces de l'espace kasaïen. Cette Commission sera constituée d'au moins 25 membres par province venant de toutes les sensibilités ;

Alléger le dispositif militaire des troupes combattantes au profit des forces de sécurité ;

Initier les actions humanitaires en faveur des populations locales sinistrées ;

Assurer l'encadrement et la promotion sociale de la jeunesse ;

Réhabiliter les infrastructures étatiques, scolaires et sanitaires en plus de relancer les projets, notamment le cantonnage et les autres projets à caractère social ;

Remettre de l'ordre dans la gestion du pouvoir coutumier ;

Instruire les animateurs des institutions provinciales de s'abstenir des propos vexatoires et insultants ;

Libérer les sympathisants de Kamuina Naspu encore en détention dans le cadre de mesure d'apaisement

Fait à Kinshasa, le 1er février 2017