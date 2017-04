C'est dans le but de trouver des pertinentes propositions sur les défis face auxquels se bute, présentement, le Rassemblement que la Coalition des Alliés du Président Etienne Tshisekedi -CAT-, la Majorité Présidentielle Populaire -MPP- et le Front du Peuple -FP- se sont coalisés pour tenir des journées de réflexion.

Lors de son discours d'ouverture, Lisanga Bonganga faisait noter clairement, font remarquer des analystes, le bienfondé de ces assises. Mais, hélas, ces plateformes membres intégrantes du Rassemblement se trouveraient, désormais, dans l'œil du cyclone auprès de leurs pairs au sein de ce méga-regroupement politique. D'où, pour couper court aux supputations, la CAT, le MPP et le FP se sont-ils évertués à faire une cinglante mise au point pour éclairer la lanterne tant de l'opinion nationale et internationale que des autres forces du Rassemblement.

"Au moment où nos assises n'ont pas encore livré leurs résolutions, nous sommes surpris d'apprendre que le RASSOP s'est réuni sans toutes ses composantes pour prendre position par rapport au discours du Chef de l'Etat sur l'état de la nation. Nous fustigeons, dénonçons et regrettons ce genre d'attitude qui n'est pas de nature à restaurer la cohésion au sein du groupe ", tancent-ils. "Les journées de réflexion politique vise à proposer aux autres composantes du RASSOP, les voies et moyens pour la sortie de crise. Notre démarche est motivée par le souci de l'unité et la cohésion au sein du Rassemblement comme nous l'avons souligné dans notre discours d'ouverture ", est-il précisé dans ce document dont une copie a été remise à la Presse. Pour ces organisations, nul n'a le droit d'interdire à un homme ou groupe d'hommes le privilège vital de réfléchir.

Et, ainsi, la CAT, le MPP et le FP réaffirment leur engagement à " œuvrer pour l'unité du RASSOP en vue de l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre et la signature de l'arrangement particulier dans le but ultime d'arriver à l'alternance politique en RDC ". "Au moment où nous recherchons un Etat de droit pour la bonne marche du pays, nous ne pouvons pas accepter cette politique de diabolisation et d'exclusion systématique qui semble élire domicile au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement ", dénoncent ces plateformes qui, par ailleurs, fustigent le climat malsain qui règne désormais dans les rangs du Rassemblement où, véritablement, la chasse aux sorcières est lancée. Dans les lignes qui suivent, veuillez parcourir l'intégralité de ladite mise au point.

LE RASSEMBLEMENT

COALITION DES ALLIES DU PRESIDENT ETIENNE TSHISEKEDI

MISE AU POINT

La Coalition des Alliés du Président Etienne Tshisekedi, CAT en sigle, la Majorité Présidentielle Populaire, MPP en sigle et le Front du Peuple, FP en sigle organisent des journées de réflexion politique pour proposer aux autres composantes du RASSOP, les voies et moyens pour la sortie de crise. Notre démarche est motivée par le souci de l'unité et la cohésion au sein du Rassemblement comme nous l'avons souligné dans notre discours d'ouverture.

Au moment où nos assises n'ont pas encore livré leurs résolutions, nous sommes surpris d'apprendre que le RASSOP s'est réuni sans toutes ses composantes pour prendre position par rapport au discours du Chef de l'Etat sur l'état de la nation.

Nous fustigeons, dénonçons et regrettons ce genre d'attitude qui n'est pas de nature à restaurer la cohésion au sein du groupe.

Depuis toujours, nous disons qu'on peut tout nous interdire, sauf nous empêcher de réfléchir. Nous sommes déterminés, plus que jamais, à œuvrer pour l'unité du RASSOP en vue de l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre et la signature de l'arrangement particulier dans le but ultime d'arriver à l'alternance politique dans notre pays.

Au moment où nous recherchons un Etat de droit pour la bonne marche du pays, nous ne pouvons pas accepter cette politique de diabolisation et d'exclusion systématique qui semble élire domicile au sein du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Pour la CAT,

Jean-Pierre Lisanga Bonganga