Bénin: Le Front pour le sursaut patriotique vent debout contre Patrice Talon

C'est un second pied de nez que l'Assemblée nationale béninoise vient de faire au président… Plus »

C'était un danger et le peuple l'a perçu. On a rejeté la consécration de la gouvernance dans la Constitution, mais cette gouvernance est là !

Créé contre la révision constitutionnelle, le Front pour le sursaut patriotique veut maintenant s'engager contre la politique de Patrice Talon, qui selon lui, n'a pas répondu aux attentes. « Nous ne constatons pas de bienfait pour le peuple, regrette Paul Essè Iko, secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et membre du comité de suivi. C'est le peuple qui l'a mis là et lui [Patrice Talon, ndlr] il pense qu'il peut faire la compétition avec son peuple ! [...] Il a échoué. »

Les opposants se sont réunis pour fêter le rejet du projet de révision constitutionnelle. Une grande victoire pour Jean Kokou Zounon, porte-parole du mouvement : « C'était un danger et le peuple l'a perçu. On a rejeté la consécration de la gouvernance dans la Constitution, mais cette gouvernance est là ! », a-t-il dénoncé.

Au Bénin, ce jeudi 6 avril marque la première année au pouvoir de Patrice Talon. A cette occasion, le chef de l'Etat a adressé un message à ses compatriotes via les réseaux sociaux. Il réitère son engagement à améliorer les conditions de vie des Béninois et dit comprendre que les réformes de fond qu'il a initiées pour transformer le pays soient douloureuses et suscitent des débats.

Alors que le projet de révision de la Constitution porté par le président béninois a été rejeté par le Parlement mardi 4 avril, le Front pour le sursaut patriotique a tenu un meeting ce jeudi pour dénoncer plus généralement la politique de Patrice Talon, un an après son arrivée au pouvoir.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.