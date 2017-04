Afrique du Sud: La contestation s'organise après le soutien de l'ANC à Zuma

Ainsi donc, la course à l'abîme du président sud-africain, Jacob Zuma prend du répit ! En… Plus »

On veut du changement. L'Afrique du Sud est un pays magnifique, on ne veut pas qu'il soit détruit !

Le président sud-africain doit également faire face à une motion de censure. Un vote de défiance est prévu le 18 avril au Parlement. Il manque à l'opposition entre 50 et 60 votes pour faire passer cette motion. Là aussi, des députés ANC pourraient voter avec l'opposition, mais probablement pas suffisamment pour que la motion passe. Mercredi, le secrétaire général du parti a mis en garde ceux qui seraient tentés de faire défection et comme il ne s'agit pas d'un vote à bulletin secret, il y a peu de chance que la motion passe.

D'autres défilés sont prévus au Cap et à Pretoria, où le défilé sera principalement composé de militants de la société civile. De petits rassemblements sont également prévus par quartiers. Par exemple, les résidents du quartier Bedforview à Johannesburg ont prévu de se rassembler sur les ponts qui passent au-dessus de l'autoroute et de tenir des pancartes appelant à la démission du chef de l'Etat.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.