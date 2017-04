Algérie: En visite officielle, Cazeneuve réaffirme la bonne entente franco-algérienne

Bernard Cazeneuve est en déplacement officiel en Algérie et en Tunisie jusqu'à vendredi. Le Premier… Plus »

La France reste par ailleurs le 1er investisseur en Algérie avec 2 milliards de dollars par an et 450 entreprises françaises implantées. Mais cela n'a pas empêché Abdelmalek Sellal de relever ce qu'il considère comme une « inquiétante tendance à la baisse des investissements français ».

Le Premier ministre français a rappelé qu'en cinq ans, les deux pays avaient organisé une centaine de réunions interministérielles, que le nombre d'étudiants et de visas accordés aux Algériens avait doublé, et que de nouveaux mécanismes avaient été créés pour intensifier la coopération.

Paris et Alger l'affirment : la relation franco-algérienne n'a jamais été aussi bonne. Par ce dernier voyage, Bernard Cazeneuve voulait donc réaffirmer cette entente, même si son gouvernement ne sera plus là dans quelques semaines.

