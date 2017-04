Cote d'Ivoire: Filière Café/Cacao - 43 milliards de Fcfa pour soutenir la campagne intermédiaire

Selon M. Boa Bonzou administrateur au sein dudit conseil et membre de la délégation, pour en arriver à ce prix pour la campagne intermédiaire, l'Etat ivoirien a dû renoncer aux taxes d'enregistrement et baissé la parafiscalité. Il a fait remarquer que depuis quatre années, les campagnes se déroulent sans difficultés majeures. Et ce, avec des cours mondiaux du kilogramme de cacao qui oscillaient autour de 1800 F.

M. N'Guessan était à Abengourou pour rencontrer des coopératives de la région et apporter des éclairages sur les récents blocages enregistrés lors de la grande campagne débuté en octobre 2016 et qui a pris fin le 31 mars dernier.

