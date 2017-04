Ile Maurice: Construction - Les contrats de routes inférieurs à Rs 5 millions alloués aux PME

Construction de trottoirs, de drains ou encore maintenance des routes... Le gouvernement a décidé d'allouer tous ces contrats relevant de la Catégorie H (dont les montants ne dépassent pas Rs 5 millions) exclusivement aux Petites et moyennes entreprises (PME) dans le domaine des infrastructures publiques.

Sont concernées des entités telles que la Road Development Authority (RDA) et la Traffic Management and Road Safety Unit. Mais aussi la National Development Unit et les collectivités locales. Dans les milieux concernés, on avance que chacune de ces instances avait ses spécificités techniques en ce qui concerne les travaux. Cependant, récemment, tous les critères ont été uniformisés. Dorénavant, il ne devrait plus avoir de différences dans les travaux à effectuer, ce qui devrait permettre de rationaliser les coûts.

Selon Das Mootanah, Officer in Charge de la RDA, les contrats concerneront tous les travaux liés aux routes. «Une structure a déjà été établie avec les entrepreneurs enregistrés auprès du Construction Industry Development Board (CIDB).» Au total, 462 entreprises seront concernées par cette mesure. Elles pourront donc participer aux appels d'offres lancés par le Central Procurement Board.

Dans les milieux concernés, on fait valoir qu'avant cette décision, les grandes compagnies qui remportaient les contrats avaient pour habitude de sous-traiter les «petits travaux aux petites entreprises». Cependant, ces procédures occasionnaient souvent des retards. «Ce sera le moyen de s'assurer que la maintenance des routes se fait mieux et plus vite. Car, à présent, la sous-traitance nécessite plus de travaux. Cette mesure permettrait également de donner un coup de pouce à la croissance économique en permettant aux petites entreprises de travailler», ajoute Das Mootanah.

Toutefois, le ministère des Infrastructures publiques se veut intransigeant sur la qualité des travaux. «Il y aura des contrôles stricts sur la qualité. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des variations dans les coûts. Les échéances doivent être respectées», indique-t-on. Aucun paiement ne sera effectué si ces trois critères ne sont pas assurés. En sus d'être enregistrées auprès du CIDB, les entreprises devront pouvoir présenter des références et des preuves de leur savoir-faire en termes de projets déjà entrepris.

Dans le domaine de la construction, cette nouvelle mesure est accueillie favorablement. «C'est une très bonne idée pour les petits-contracteurs. Souvent, c'était les mêmes qui remportaient les contrats», souligne Gérard Uckoor, président de l'Association des contracteurs. Par ailleurs, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, participe ce matin au lancement d'un atelier de travail sur l'industrie de la construction.