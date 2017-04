Ile Maurice: Mauritius Telecom lance 350 bornes Wi-Fi à travers Maurice

L'Independent Commission against Corruption poursuit son enquête dans le cadre des 155 kg d'héroïne… Plus »

Ce lancement a été fait en simultané à Mapou, au Plaza, à Rivière-des-Anguilles et à Bambous. Les Mauriciens pourront se connecter aux bornes Wi-Fi placées dans plusieurs régions, soit 26 dans l'Ouest, 50 à Port-Louis, 27 zones dans le district de Pamplemousses, 40 dans le district de Riviere-du-Rempart, 23 à Moka, 45 à Flacq, 36 à Grand-Port, 38 dans le district de Savanne et 65 zones aux Plaines-Wilhems.

Le directeur général de Mauritius Telecom, Sherry Singh, qui a pris la parole un peu plus tôt, a fait ressortir que les utilisateurs auront une vitesse de 2 Mégabits par seconde et un forfait de 250 Mégaoctets. Il a pris l'engagement d'accelerer le déploiement de la fibre optique.

«Nous sommes premier en Afrique dans plusieurs classements. Il nous faut faire davantage. Lorsque j'avais pris le ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation (TCI), j'avais initié les procédures pour ce projet. J'ai eu un digne successeur en la personne de Yogida Sawmynaden et il a travaillé pour lancer ces 350 zones Wi-Fi. Dans le Budget, j'avais annoncé qu'il y aura 250 autres nouvelles zones. Au total Maurice sera couverte avec 600 zones, pour avoir un accès libre à Internet», a fait ressortir le Premier ministre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.