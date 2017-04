Ile Maurice: La Cour suprême refuse le «gagging order» que voulait Lutchmeenaraidoo contre «l'express»

L'Independent Commission against Corruption poursuit son enquête dans le cadre des 155 kg d'héroïne… Plus »

C'est la juge Nirmala Devat qui a par la suite émis un ordre, rejetant la demande d'ordre intérimaire formulée par l'avoué Appa Jala. Et ordonnant par là même aux représentants du groupe La Sentinelle, et ceux de la SBM, de se présenter en Chambre, le lundi 10 avril, à 10h, afin de s'expliquer en profondeur à ce sujet.

C'est le Senior Attorney Narendra Appa Jala qui signe le «Proecipe», daté du jeudi 6 avril 2017, demandant à la Cour suprême d'intervenir contre le directeur général de La Sentinelle, contre le directeur des publications, contre l'imprimerie du groupe et contre le groupe La Sentinelle lui-même, afin d'empêcher toute future publication de documents concernant le prêt de 1,1 million d'euros accordé par la State Bank of Mauritius (SBM, citée comme codéfendeur) à Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Cela, surtout à cause des documents exclusifs révélés par l'express. Et c'est ainsi que l'ancien ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a voulu faire servir un «gagging order», sous forme d'un ordre intérimaire, en vue d'empêcher l'express de publier des documents relatifs à cette affaire. Cela dès le vendredi 7 avril. Mais la juge Nirmala Devat, siégeant en Cour suprême, a rejeté cette demande, en n'accordant pas l'injonction voulue.

