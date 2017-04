Cameroun: Procès Ahmed Abba - Le Parquet veut s'offrir la tête d'un journaliste

Il faut croire que son interrogatoire et son contre-interrogatoire de ce jour n'ont pas convaincu le Parquet si tant est qu'il ait cherché à être convaincu des réponses claires et précises de l'accusé. Et que dire de l'absence manifeste de preuves dans ce procès aux forts relents politiques...

En clair, notre confrère est accusé de propagande djihadiste et d'intelligence avec Boko Haram qui, depuis le Nigeria voisin, a étendu ses tentacules dans le Nord-Cameroun où la secte a perpétré de nombreux attentats et enlevé des personnalités. L'incriminé qui ne faisait qu'exercer son métier dont la dangerosité est connue de tous s'est toujours défendu de pactiser avec le diable, notamment lors de la 15e audience de son procès marathon le 24 mars 2017 au cours de laquelle il a enfin pu dire sa vérité pour la première fois.

C'est ce qu'on appelle sortir l'artillerie lourde. Hier, le Parquet du tribunal militaire de Yaoundé a, en effet, requis la peine de mort contre Ahmed Abba, le correspondant en laængue Haoussa de RFI au Cameroun détenu depuis son arrestation le 30 juillet 2015 à Maroua. Voilà près de 2 ans donc que le journaliste se débat contre l'Etat du Cameroun qui le poursuit pour non dénonciation d'acte de terrorisme, apologie d'acte de terrorisme et blanchiment de produit d'acte de terrorisme.

