Ile Maurice: Grande-Rivière-Noire - L'espoir renaît autour de Batterie de l'Harmonie

La Batterie de l'Harmonie a été nettoyée. C'est l'aboutissement d'un long combat et un motif de réjouissances pour une partie du village de Rivière-Noire par rapport à ce lieu historique qu'ils chérissent.

C'est une grande satisfaction pour les membres des Forces vives de Rivière-Noire et les conseillers du village aussi. La Batterie de l'Harmonie et ses alentours ont été nettoyés. Le site est à présent plus visible et plus accessible.

«Nous avions émis le souhait de voir la plage de La Batterie de l'Harmonie propre et accessible pour la prochaine fête de Pâques. Nous étions néanmoins loin de penser que dès le mois de mars, cela serait déjà fait», dit avec une joie non dissimulée Soopaya Veerapen, président des Forces vives.

En effet, le dernier samedi du mois de mars a vu une vaste opération de nettoyage du site. Alors que le conseil de village et les membres des Forces vives comptaient mobiliser des volontaires de la localité pour mettre la main à la pâte et nettoyer le site, c'est toute une équipe de travailleurs qui a été déployée sur place par le gouvernement.

Résultat : un site débarrassé de ses buissons épineux et aussi de ses déchets mais qui a également perdu de cet air lugubre de lieu abandonné. «C'est huit ans de combat finalement arrivé à terme. Le lieu revivra enfin», dit pour sa part le secrétaire des Forces vives, Gaëtan Begue. En effet, l'accès et aussi la reconnaissance de ce site comme un espace ouvert au public a toujours fait partie de leur combat.

L'opération de nettoyage a été mise en place suivant une rencontre du nouveau secrétaire parlementaire privé (PPS) de la circonscription n°14, Bobby Hurreeram, et du député Joe Lesjongard avec les habitants et responsables de Rivière-Noire. Réunion suivie d'un comité interministériel. Et à partir de là les choses sont allées très vite.

«Cela ne fait pas longtemps que je suis le PPS de la circonscription et une des premières choses que j'ai faites a été de rencontrer les gens afin de déterminer les priorités. Pour la Batterie de l'Harmonie, on a établi un plan et les nombreuses instances ont joué le jeu», dit Bobby Hurreeram.

Un lieu à préserver

En effet, le conseil de district de Rivière-Noire, la Beach Authority, entre autres, ont contribué au nettoyage. Il faut aussi compter le soutien du commissaire des prisons avec ses détenus qui ont prêté main forte.

Comme il dit être un perfectionniste, le PPS du n°14 ajoute qu'il ne compte pas s'arrêter là. «Il y a des projets à venir et pas seulement pour Rivière-Noire mais pour toute la circonscription où je constate que pas grand-chose n'a été fait», confie-t-il.

Tout en exprimant sa satisfaction, le président du conseil de village de Rivière- Noire, Rudolf Laboudeuse, se pose des questions quant au devenir de ce site. «Nous sommes contents mais nous souhaitons aussi que le site avec le château et la batterie qui s'y trouvent soient préservés», dit-il. En effet, il aimerait voir des patrouilles de police sur le site car les bâtiments en pierres sont en train d'être pillés par des voleurs.

Soopaya Veerapen souhaite que le site soit transformé en espace culturel.

D'ailleurs, un représentant du National Heritage Fund était sur place lors de l'opération de nettoyage.

Contacté, Joe Lesjongard dit qu'il s'assurera qu'il y ait un suivi afin que les lieux restent accessibles et fréquentables par le public. Il ajoute que des discussions ont eu lieu autour d'un projet de faire de cet espace un lieu pour les artistes mauriciens.

«Ce sera un lieu de culture et de musique où Mauriciens et touristes pourront se retrouver, une sorte de village de ségatiers du style d'antan. Il faut aussi aménager le lieu, faciliter son accès et l'éclairer, par exemple», indique-t-il. Il faut selon lui porter ces discussions à un niveau interministériel.

«Nous cherchons un jour convenable pour effectuer une visite des lieux avec les ministres Soodhun et Roopun et les autres ministres concernés par ce site. Il faudra ensuite s'asseoir autour d'une table avec les stakeholders de Rivière- Noire et en discuter», dit Joe Lesjongard.