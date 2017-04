Ile Maurice: Extension des mandats d'arrêt contre Soornack - La demande de la police rejetée

«There is strong reservation to believe that police wanted to obtain warrant of arrest from the backdoor... » Déclaration de la magistrate Adila Hamuth qui a rejeté la demande de la police concernant l'extension des mandats d'arrêt émis contre Nandanee Soornack, en cour de district de Port-Louis, vendredi 7 avril. Cette dernière a également réclamé l'arrêt des procédures dans le cadre des charges retenues contre la femme d'affaires.

Selon la magistrate Adila Hamuth, le Directeur des poursuites publiques n'a conseillé aucune poursuite contre Nandanee Soornack. «The consent of DPP lodging the cases hasn't been obtained», a-t-elle fait ressortir.

Elle a ajouté «qu'un mandat d'arrêt est émis lorsqu'une personne est réclamée devant un tribunal pour faire face à une accusation formelle». Or, ce ne serait pas le cas pour Nandanee Soornack. Car, cette dernière n'est ni inculpée et ne fait face à aucune arrestation.