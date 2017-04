Togo: Challenge entre le pays et onze autres pays

Au total 1285 km dont 636 km de course seront parcourus au tour de cette 26ème édition du tour cycliste international ; le premier coup de pédale sera donné le mardi 11 avril prochain avec le trajet Lomé-Danyi long de 151 kilomètres. Outre le Togo, onze pays prendront part à cette compétition, notamment Bénin, Mali, Ghana, du Niger, Nigeria, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, RD Congo, France, Pays Bas et Belgique.

Environ 100 millions de francs CFA serviront à organiser cette compétition et le lauréat remportera 760 000 francs CFA. Selon Francis DUCREUX, promoteur du Tour, « en gros le tour se fait avec 100 millions F cfa. Quand on regarde tous ce qui est porté en valeur marchande, ceux qui donnent des véhicules, les véhicules c'est de l'argent, l'essence c'est de l'argent. L'hébergement des chambres c'est de l'argent ».

Le comité d'organisation a rassuré que toutes les équipes participantes ont confirmé leur présence et le Togo qui accueille même ne ménage aucun effort pour remporter des prix. L'on compte déjà sur les deux équipes A et B mise en place et la mise au vert effectué à Adéta, depuis le 10 mars jusqu'au 09 avril.

« Nous organisions des tours les années passées et c'est difficile pour les coureurs togolais de prendre des étapes. Mais cette fois-ci, sur les 6 étapes, on aura 4. C'est pourquoi pour la mise au vert, on les a envoyé très loin de la capitale. Ils sont dans un camp bien couvert par la sécurité. Il n'ya pas de sortie de nuit. Ils sont bien encadrés par les entraineurs jusqu' au 09 avril, où ils reviendront à Lomé et directement ils sont logés à l'hôtel Ibis. Ils ne passeront pas à la maison et ils seront sur le tour le 11 avril » a déclaré Dieudonné GAGOU, président de la Fédération Togolaise de Cyclisme.

Mardi 11 avril 2017 : Première étape Lomé-Danyi, 151 km

Mercredi 12 avril 2017 : Deuxième étape Sokodé-Niamtougou, 105 km

Jeudi 13 avril 2017 : Troisième étape Kanté-Kara, 68 km

Vendredi 14 avril 2017 : quatrième étape Kara- Tchamba, 108 km

Samedi 15 avril 2017 : Cinquième étape Tchamba- Blitta, 124 km

Dimanche 16 avril 2017 Lomé- Lomé (Circuit) 80 km.

Le maillot Togocel : 1er du classement général au temps (jaune)

Le Maillot Castel Beer : 1er du classement général par points

Maillot Port Autonome de Lomé : Plus grande remontée

Maillot Orabank : 1er Togolais

Maillot Hotel Sarakawa : Combativité

Maillot Canal+ : Meilleur Jeune

Maillot XXL : Montagne

Maillot XXL : Sprints intermédiaires

Maillot Hotel Ibis : 1er des Africains

Maillot Air France : Fair Play

Maillot Hotel Napoléon Lagune : Meilleur Equipier Togolais

Maillot C2A I Assurances IARDT : Plus chanceux

Maillot EIFFAGE Génie Civil : L'Elégance

Maillot EET : l'Energie

Maillot Monsavon : Meilleur jeune Togolais

Maillot Renault : Plus longue Echappée Européenne

Maillot SECMI AGRI : Plus Combatif Togolais

Maillot BSIC : Meilleur jeune Togolais

Maillot COLAS : Plus ancien

Maillot Visual Communication : L'intégration

Maillot Sototole : Plus malchanceux

Maillot HeavyMat Industry : Plus longue échappée togolaise

Maillot de la Poste : Plus longue échappée

Maillot Sogea Satom : Le Combiné

Maillot : DREAM COSMETIC : Meilleur Européens.