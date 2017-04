Togo: 07 avril 2017 - Un vendredi dépressif dans le monde

Comme on vous l'annonçait, plus de peur que de mal suite à la sortie du blessure mardi dernier d'Emmanuel… Plus »

Mais, « dès ce 07 avril le gouvernement va organiser des activités sur toute l'année », a rassuré le point focal de la santé mentale au ministère de la Santé. Ces activités consisteront en le renforcement des capacités des agents de soins primaires sur la maladie. Et pour ce qui est de la population, elle sera sensibilisée sur les symptômes, la prévention et le traitement de la dépression.

Sur le plan national, le Docteur DASSA regrette qu'à ce jour 60% de cas de dépression sont enregistrés dans les CHU Campus et Olympio. Mais encore faudrait-il que ce sot réellement seulement les 60% car, certains cas de dépression n'arrivent pas être diagnostiqués. La cause, selon le Docteur DASSA, certains agents de santé ne sont pas formés sur le diagnostic de la maladie.

Selon le Docteur Valentin DASSA, point focal de la santé mentale au ministère de la santé, les quatre symptômes sont : la tristesse profonde amenant le sujet soit à pleurer, à se culpabiliser voir être tenter de se suicider ; les signes physique, notamment de maux de dos ou des maux par-ci et par là, mais les analyses médicales ne révèlent rien ; l'anxiété qui est un malaise faisant croire au sujet qu'un malheur va lui arriver et du coup il a un dégoût à la vie.

