Mauritanie: Le président de la République reçoit le ministre français des affaires étrangères

Le président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu jeudi en audience au Palais présidentiel à Nouakchott M. Jean Marc Ayrault , ministre français des affaires étrangères actuellement en visite dans notre pays.

A l'issue de l'entrevue, le ministre français a déclaré à l'Agence Mauritanienne d'Information avoir eu « un entretien avec le Président de la République à la fois très chaleureux et d'une très grande qualité, à l'image de la qualité de la relation entre la Mauritanie et la France. Chacun en est bien conscient. La Mauritanie est un pays ami. C'est un partenaire important de la France au plan diplomatique, au plan sécuritaire mais aussi au plan économique et un partenaire prioritaire de notre aide au développement. J'ai donc transmis au Président Aziz les salutations du Président Hollande lequel a invité le Président Aziz à lui rendre visite dans les prochains jours à Paris ».

« Les discussions que nous avons eues vont être prolongées sur l'ensemble des sujets abordés.

Cet entretien a permis de réitérer l'appréciation très positive du gouvernement français sur l'action de la Mauritanie pour assurer la sécurité et la stabilité du pays mais aussi de contribuer à la sécurité et à la stabilité de toute la région. Je pense au rôle déterminant du Président Aziz et de la Mauritanie dans la création de l'organisation du G5 Sahel dont le siège est à Nouakchott et que je vais visiter tout à l'heure et puis bien sûr je ne voudrais pas oublier le rôle que la Mauritanie a joué au moment de l'élection présidentielle en Gambie.

Cette médiation a été menée avec succès avec d'autres Chefs d'Etat de la région avec l'Union Africaine, je me réjouis de l'issue positive, c'est-à-dire du respect (des résultats) des élections par les parties. Récemment le Président Barro est venu en France et j'ai eu à discuter avec lui. Sa tâche est difficile mais c'est quelqu'un qui est fort de sa mission mais aussi de la confiance du peuple gambien. C'était donc très important pour la sécurité et la stabilité de la région mais aussi le renforcement de la démocratie et pour que tout soit fait pour garantir sa prise de fonctions dans les meilleures conditions. Encore une fois je salue le rôle du Président Aziz.

En résumé je dirais que la diplomatie mauritanienne est constructive, soucieuse de prévenir les crises et je suis heureux d'avoir profité des appréciations du Chef de l'Etat sur les grands dossiers régionaux et internationaux. Sa lucidité et ses conseils sont extrêmement utiles pour le règlement des difficultés que traverse la région comme le Mali. On a évoqué la situation au Mali où je vais rentrer demain et la question libyenne et nous avons aussi parlé très rapidement - je prolongerai l'examen de ces questions avec le ministre des affaires étrangères - nous avons la chance de nous voir beaucoup plus souvent notamment le rôle de la Mauritanie sur le climat. La Mauritanie a apporté sa contribution à l'accord de Paris en décembre 2015. Cette contribution était particulièrement utile.

Son action en faveur des énergies renouvelables est importante et je sais le rôle personnel que le Président veut jouer en faveur d'un projet que vous appelez la Grande Muraille Verte. En arrivant, j'ai interrogé le ministre pour savoir si ces éclairages, tout au long de la route, sont bien alimentés par l'énergie solaire ; c'est tout un symbole pour inscrire votre pays dans la transition énergétique. C'est un atout pour le développement. Votre partenariat bilatéral est dense, fondé sur des échanges humains variés : échanges de touristes d'étudiants, d'opérateurs économiques, de collectivités territoriales, d'artistes, d'écrivains qui illustrent la vitalité de notre coopération bilatérale. Je n'oublie pas non plus les établissements scolaires, les établissements culturels qui font vivre la France et la Francophonie à Nouakchott.

J'ai réitéré la volonté de la France de poursuivre l'accompagnement de la Mauritanie sur le plan économique. Dans quelques jours, le ministre de l'économie et des finances viendra aussi pour une visite ici à Nouakchott.

Nous avons parlé avec le Président du rôle de la société civile très dynamique ici et soucieuse de renforcer la démocratie et la cohésion sociale. J'aurais d'ailleurs l'occasion de rencontrer des représentants de la société civile, des gens très engagés pour la réussite de leur pays.

Puis, bien sûr, il a été question de la présence des sociétés françaises. Plus de 70 sociétés, qui sont aujourd'hui présentes créent des emplois, et souhaitent investir davantage. Et aussi nous avons aussi discuté des moyens de favoriser les échanges économiques et confirmé la décision des autorités françaises de revoir dans un sens positif les départs de voyageurs, sujet sensible pour faciliter les visites pas seulement de touristes mais des hommes d'affaires dans les zones rouges, les zones oranges et les zones jaunes et ce, compte tenu des efforts très importants faits sur le plan de la sécurité de la part des autorités du pays. J'ai eu l'occasion de le préciser à l'occasion de mon entretien. Merci.

L'audience s'est déroulée en présence de M. Isselkou Ould Ahmed Izidbih, ministre des affaires étrangères et de la coopération ; du directeur de cabinet du Président de la République, M. Ahmed Ould Bahia ; de M. El Houssein Ould Nagi, conseiller à la Présidence et de l'ambassadeur français accrédité en Mauritanie, SEM. Joël Meyer.