Mauritanie: Communiqué du Conseil des Ministres

Nouakchott, 06/04/2017 - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 6 Avril 2017 sous la Présidence de son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les deux projets de lois suivants :

- Projet de loi instituant une procédure spéciale pour le règlement des petits litiges. Le présent projet de loi institue une procédure spécifique aux petits litiges civils et commerciaux permettant la mise en œuvre de mesures provisoires. Il améliore la justice en matière civile et commerciale en ce qui concerne la réclamation de certaines créances notamment en termes d'accessibilité et de délais.

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'Agence de la Sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar signée à Libreville. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :

- Projet de décret portant nomination des membres du Comité Stratégique de Pilotage de l'Agence Nationale pour les Etudes et le Suivi des Projets (ANESP)

- Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou.

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Mère et Enfant

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre National de Cardiologie

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration de l'Institut National de Recherche de la Santé Publique

- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier de Kaédi

- Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°90-009 du 18 janvier 1990, portant organisation et fixant les règles de fonctionnement des maisons et foyers de jeunesse. Le présent projet de décret vise à rédynamiser les maisons et foyers de jeunesse en les dotant d'un nouveau cadre juridique leur permettant d'assurer aux jeunes les services dont ils ont besoin.

- Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret N°98-044 portant création d'un Conseil National de l'Enfance. Le présent projet de décret traduit la volonté du Gouvernement d'améliorer la protection des enfants à travers le renforcement des missions du Conseil National de l'Enfance pour lui permettre de jouer son important rôle en matière de coordination, d'élaboration et de suivi- évaluation des politiques nationales de l'enfance.

- Projet de décret portant concession définitive de terrains situés dans l'ancien aéroport de Nouakchott, wilaya Nouakchott Nord, Moughataa de Dar Naïm au profit de la Société Najah Major Works S.A.

- Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la Société TEYLIOM Sarl Mauritanie.

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de l'Agriculture

Etablissement Publics

Centre National de lutte antiacridienne

Directeur : Sid'Ahmed Ould Mohamed, précédemment chef Service Matériel et logistique au même Centre.

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Cabinet du Ministre

CHARGES DE MISSION:

- Hameyni Ould Sidi, précédemment directeur de l'Aménagement du Territoire

- Tirera Idrissa, ingénieur Génie-Civil

- Meina Sidina, Diplôme de Master II en mathématiques et Applications statistiques

CONSEILLERS TECHNIQUES

- Conseiller juridique :Sidi Mohamed Béchir, précédemment au même poste

- Conseiller chargé de l'Habitat : Wane Birane , précédemment directeur du programme national de regroupement des localités et de restructuration des quartiers précaires

- Conseiller chargé de l'Urbanisme : Moujtaba Ould mohamed saleck, précédemment directeur adjoint de l'urbanisme

- Conseiller chargé des Bâtiments et des Equipements Publics ;Dicko Abdoul, précédemment conseiller chargé de l'habitat

- Conseiller chargé de l'Aménagement du Territoire : Dieng Aboubekrine, précédemment conseiller chargé de l'Urbanisme

INSPECTION GENERALE

Inspecteur Général :Ahmedou Ould Mohamed Yahya, ingénieur Génie Civil, précédemment directeur de l'évaluation des programmes et du suivi

Inspecteurs :

- Sid El Mahjoub Ould Sidi brahim

- Mohamed salem Ould Taghiyoullah ould Sidi

- Mohamed Koné

- Halima Kamara

Administration Centrale

DIRECTION GENERALE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Directeur général : Wélé Abdoullahi, diplôme de 3ème cycle en Urbanisme et Aménagement

DIRECTION GENERALE DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Directeur Général : Gaye Moussa, ingénieur Génie-Civil, précédemment Directeur général de l'établissement pour la rénovation et réhabilitation de la ville de Tintane

Directeur général adjoint : Mohamed Ould Zamel, ingénieur, précédemment directeur adjoint des bâtiments et équipements publics

Direction des Etudes et Projets

Directeur : Mohamed Ould Boubacar, ingénieur

Direction du Suivi des travaux

Directeur : Yahfdou Ould Cherif, Architecte

DIRECTION GENERALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ACTION REGIONALE

Directeur général : Abdou Mohamed Mahmoud Abdellatif, Docteur Ingénieur en Topographie et cartographie numérique

Directeur général adjoint : Mohamed Mahmoud Ould Amar, précédemment directeur de la coordination des délégations régionales

Direction de l'Aménagement du territoire

Directeur : Moulaye Ismail Ould Moulaye El Hacen

Direction de la Cartographie et de l'information géographique

Directeur : Malik Fall, précédemment Chef de service à la même direction

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Directrice : Safiya mint Mohamed Said Ould Hamody, précédemment au même poste

Directeur adjoint : Seyyidi Ould Mohamed, diplôme Expert comptable

DIRECTION DES ETUDES DE LA PROGRAMMATION ET DE LA COOPERATION

Directeur : Jiddou Ould Hejbou, Diplôme de Master en Géographie

Directeur adjoint : Cheikh Youba Ould Zeine Abghary, précédemment inspecteur général

CELLULE DE COORDINATION DU PROGRAMME DE REGROUPEMENT DES LOCALITES

Coordinateur : Sidi Abdoullah Ould Sidi Mohamed ould Leeziz, précédemment Directeur des études, de la programmation et de la coopération

CELLULE DE COMMUNICATION

Responsable : Ahmed Ould Saleck, précédemment au même poste

ETABLISSEMENT PUBLIC

Etablissement pour la Rénovation et la Réhabilitation de la ville de Tintane

Directeur général : Mohamed Moctar Ould Mohamed Lehbib, précédemment Chargé de mission