Mauritanie: Le pays participe à la réunion du Dialogue 5+5 Finances

Le Ministre de l'Economie et des Finances, Monsieur El Moctar OULD DJAY, a représenté la Mauritanie à la réunion du Dialogue 5+5 Finances, qui s'est tenue Jeudi à Malte.

Cette réunion fait suite à la première rencontre du Dialogue 5+5 Finances qui s'est tenue le 24 janvier 2017 à Paris, France et qui a marqué le début d'une relation étroite entre les Ministres de l'Economie et des Finances des pays du nord de la Méditerrané Occidentale (France, Italie, Malte, Portugal, Espagne) et ceux de l'Union du Maghreb Arabe (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie)

L'objet de cette réunion a porté sur la promotion des Investissements dans la région et les voies et moyens pour relancer les économies dans ces pays en créant un environnement propice aux investissements. L'accent a été mis lors des échanges entre ministres sur l'importance de la stabilité politique, la bonne gouvernance, la sécurité juridique ainsi que l'accès au financement. A cet effet, Les institutions financières et les banques de développement ont été invitées à discuter et mettre en œuvre des approches innovantes pour soutenir l'investissement et le secteur privé dans la région.