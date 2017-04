Les patients hémophiles de l'hôpital HJRA bénéficient désormais d'un accès gratuit aux facteurs de coagulation, produit indispensable à la prise en charge des malades.

L'hémophilie est, rappelons-le, une maladie génétique de coagulation du sang, due à un déficit en facteur de coagulation dont le facteur VIII pour l'hémophilie A et le facteur IX pour l'hémophilie B. Elle se manifeste par une hémorragie externe ou interne dont les complications sont liées à la localisation de l'hémophilie. L'hémophilie entraîne un vécu lourd et difficile pour les malades et leurs familles. Cette gratuité des facteurs de coagulation est le fruit d'un partenariat entre la Fédération mondiale de l'hémophilie, l'association des hémophiles malgaches (ABEHM) et le ministère de la Santé publique.

La Fédération mondiale de l'hémophilie a remis à titre de dons de flacons de concentré de facteur de coagulation pour le traitement des épisodes hémorragiques des hémophiles. Des flacons que les patients du CHU JRA (centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona, plus connu par son ancienne appellation HJRA) vont pouvoir utiliser gratuitement. Ce partenariat profite aux malades, souligne le ministère de la Santé dans la mesure où le coût du facteur de coagulation s'élève à 3 millions d'ariary. Ce coût élevé n'est pas à la portée de tous les malades. Soulignons au passage que le centre de référence de l'hémophilie au CHU HJRA offre déjà la gratuité du diagnostic et le suivi des hémophiles à partir du registre des hémophiles et de leur carnet de santé.

Le don remis par la Fédération mondiale de l'hémophilie s'inscrit dans le cadre de la visite d'une délégation de cette fédération, venue constater de visu la prise en charge de l'hémophilie à Madagascar et préparer ainsi le jumelage associatif « hémophilie Malagasy » et « hémophilie Bretagne ». Rappelons que l'association des hémophiles malgaches, créée en 2010 compte actuellement 100 malades.