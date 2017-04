Madagascar: Eau, Assainissement et Hygiène - Le MEN et PSI ensemble pour Wash Event

Wash event, pour une sensibilisation à l'hygiène dans la joie !

PSI Madagascar et le Ministère de l'Education nationale ont signé une convention afin de promouvoir les trois messages-clés du programme WASH (Water Sanitation Hygiene) : le lavage des mains avec du savon, l'utilisation de l'eau potable et l'utilisation rationnelle de latrine respectant les normes.

La promotion se fait par le biais d'évènements organisés dans les écoles primaires publiques (EPP). Trois EPP de la Circonscription Scolaire de Vatomandry ont été sélectionnées pour la première vague d'évènements du 4 au 6 avril dernier. Des évènements similaires sont prévus ultérieurement dans d'autres CISCO.

Les EPP sélectionnées. L'EPP Analanamba, l'EPP Ambalamangahazo et l'EPP Marofody de Vatomandry, région Atsinanana ont été sélectionnées grâce à leurs efforts d'adoption de comportements sains en matière d'hygiène, notamment à travers leur application assidue des trois messages-clés de WASH au quotidien. Les efforts qu'elles ont accomplis bénéficient à la communauté toute entière, les élèves ayant pu sensibiliser leurs familles respectives quant aux impacts positifs du programme WASH. Le lavage des mains avec du savon est en effet l'un des meilleurs remparts contre la diarrhée, qui avec la pneumonie et le paludisme représentent les principales causes de morbidité et de mortalité infantiles dans le monde et à Madagascar. En réduisant de moitié le risque de diarrhée, l'application des trois messages-clés du programme WASH sauve 100 vies par jour, voire plus !

Les « event ». Les représentants du MEN et de la DREN (Direction régionale de l'Education nationale) Atsinanana, le DREAH (Directeur Régional de l'Eau de l'Assainissement et de l'Hygiène) d'Atsinanana ont rehaussé de leur présence les évènements programmés au sein des EPP. Une pompe à eau manuelle a été offerte à chaque EPP. Le comité scolaire WASH (directeur et instituteurs) et les élèves se sont engagés mutuellement à appliquer les trois messages-clés du programme en décorant une toile accrochée au vu de tous de l'empreinte de leurs mains. Une cérémonie symbolique non dépourvue d'émotion ! Des animations avec Momota et les 3 mascottes géantes (Eau-Goutte et Savon), ainsi qu'un concours de dispositifs de lavage de mains réalisés en famille ont été également au programme. Une écolière dénommée Eva a attendri l'assistance avec son interprétation de la chanson « Sasao madio ny Tananao ». En guise de cerise sur le gateau, un délicieux goûter et des friandises ont été distribués dans une ambiance conviviale, pour le bonheur des enfants !