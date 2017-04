Madagascar: Slalom - Andy Rasolomanana, du slalom au rallye ?

Il est jeune, il a 19 ans et il connaît le monde de la vitesse avec le slalom. A son 4e année de présence en compétition, le jeune pilote commence à réfléchir sur la suite de son programme en auto-moto : slalom ou rallye ?

En 3e année à l'ISCAM en marketing et communication, Rasolomanana Andy est dans sa phase réflexion méditation. « Que faire ?. Au slalom avec son Citroën AX il a été vice champion en 2015.

3e chez les jeunes et 3e dans la catégorie M9. Puis il montera les podiums petit à petit : en 2016 le voici vice-champion des jeunes et vice-champion M9. Petit garçon, il adorait les petites voitures et grand garçon, il vit sa passion. Sa famille très sportive tout comme ses amis aussi l'appuient dans ce sens. Le goût du risque aidant, il se mettra au volant d'une Citroën AX et s'offre ses victoires tout comme il s'offre sa première peur bleue « j'ai fait un tonneau à Bevalala. C'est la première fois que je vivais cela ... un accident. Cela m'a traumatisé et je l'ai surmonté et cela m'a vraiment forgé, car c'est devenu finalement un bon souvenir porteur de leçon ».

Dans sa discipline, il y a les Laza Randriamifidimanana entre autres. « Je veux aller encore plus loin. Je réfléchis sur ce que sera la suite de ma carrière sportive. Je suivrai les étapes évidemment, c'est un apprentissage. J'envisage le rallye mais je ne sais pas encore, peut-être cette année ou l'année prochaine ». Licencié du club TMF, il déplore le fait qu'à Madagascar, on ne vit pas encore de sa passion en sport « où qu'on aille, quelle que soit la discipline, c'est dur. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Je sais que ce sera difficile d'émerger du lot, mais je m'en accroche et je rêve encore plus de titres et de compétitions. C'est à moi de me surpasser, d'essayer toujours et encore ».