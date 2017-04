Sénégal: Ligue 1 - Génération foot reçoit Mbour PC pour creuser l'écart

Dakar — Le leader de la Ligue 1, Génération Foot, va tenter samedi de maintenir l'écart en tête du classement en accueillant Mbour Petite-Côte (MPC), lors de la 17-ème journée du championnat.

Auteurs d'un carton plein (trois victoires) lors des trois journées précédentes, les pensionnaires de l'Académie basée à Déni Birame-Ndao vont essayer à domicile de maintenir la dynamique.

A six points de son dauphin Guédiawaye FC, Génération Foot reçoit une équipe de Mbour Petite Côte en pleine confiance. En effet, les Pélicans n'ont pas perdu depuis trois journées ( deux victoires et un match nul).

Samedi, la confrontation entre les deux équipes s'annonce donc difficile. Outre le choc Génération Foot-Mbour Petite Côte, la 17-ème journée offre d'autres rencontres alléchantes.

Il s'agit, entre autres, de Niary Tally-Linguère,Tengueth FC-Union sportive de Ouakam, Ndiambour-Jaraaf, Stade de Mbour-Casa sports, US Gorée-Diambars et AS Douanes-Guédiawaye Fc.

-Programme de la 17-ème journée :

-Samedi à Déni Biram Ndao : Génération foot-Mbour PC

-Samedi à Demba Diop : Niary Tally-Linguère (18 h)

-Samedi à Amadou Barry : Tengueth FC-US Ouakam (17 h)

-Samedi à Caroline Faye : Stade de Mbour-Casa sports (17h30)

-Lundi à Demba Diop : US Gorée-Diambars (16h30) et AS Douanes-Guédiawaye FC (18h30).