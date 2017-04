Burundi: La radio Isanganiro à nouveau autorisée à émettre, mais sous conditions

Des témoignages que RSF a pu recueillir, la ligne éditoriale d'Isanganiro est quand même beaucoup plus prudente, disons, que ce qu'elle pouvait être par le passé, et avec une ingérence claire des différents ministères ou instances de l'Etat, lorsqu'un reportage ne plaît pas. Par exemple, [... ] une interview d'un opposant politique qui critiquait le passage de la loi permettant le recrutement de réservistes, c'est passé en kirundi mais ce n'est jamais passé au journal en français, parce qu'entre-temps, un appel du gouvernement a fait en sorte que le directeur interdise le passage de cette information dans le journal en français.

Au Burundi, mercredi 5 avril, le rédacteur en chef de la radio Isanganiro a été entendu pendant une heure par le SNR, les renseignements burundais. Selon Reporters sans frontières (RSF) qui s'inquiète de cette convocation, il a été interrogé sur sa collaboration supposée avec les radios burundaises qui émettent depuis leur exil rwandais. Plus grave, le SNR lui reprocherait d'avoir « incité l'opinion et la population à la révolte », sans pour autant fournir d'éléments pour étayer ces affirmations, selon RSF. Fermée, comme la plupart des radios privées, au plus fort de la crise burundaise, Isanganiro a été réautorisée à émettre en échange de la signature d'une « charte déontologique ».

