Sénégal: Autosuffisance en lait - Les acteurs invités à changer de "paradigme"

Il en a profité pour inviter le gouvernement à suspendre la TVA qui leur est imposée, alléger le coût de l'électricité et de l'eau pour les fermes et faciliter l'accès des terres aux éleveurs pour les cultures fourragères.

"Si des initiatives ne sont pas prises, le Sénégal restera un pays importateur de denrées alimentaires pour sa population", a prévenu M. Tall. Il a souligné la nécessité de relever ce défi par la limitation des pertes de production, l'insémination artificielle et l'importation de génisses gestantes et l'exploitation des races bovines africaines.

Abdoul Aziz Tall a rappelé que la consommation annuelle de viande par an et par habitant est de 30 kg, tandis que celle du lait ne dépasse pas 15 litres. De même, a-t-il ajouté, le Sénégal dépense 60 milliards de francs CFA pour l'importation de ce produit.

S'exprimant lors d'une cérémonie de réception de bovins de races améliorées en provenance de France, M. Tall déclare que "le pari peut être levé si et seulement si les Sénégalais changent de paradigme dans leur manière d'élever les animaux en y mettant plus de rigueur".

