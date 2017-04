Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le jeudi 6 avril 2017 au palais de Kosyam à Ouagadougou, une délégation de députés allemands. La coopération germano-burkinabè était au cœur des échanges.

En séjour au Burkina Faso pour mesurer l'état de la coopération germano-burkinabè, une délégation de députés allemands s'est entretenue, le jeudi 6 avril 2017 au palais de Kosyam, avec le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. «Le président du Faso a souligné à quel point la coopération entre l'Allemagne et le Burkina est devenue étroite.

L'Allemagne et l'Europe cherchent à intensifier leur coopération avec l'Afrique», a indiqué le porte-parole des missionnaires, Johannes Selle, à l'issue de l'entretien. A l'entendre, son pays s'emploie à se rapprocher davantage du continent africain, par diverses initiatives. «Au début de cette année, nous avons élaboré le plan Marshall pour l'Afrique.

Au Burkina Faso, les conditions sont réunies pour la mise en œuvre de ce plan. On est profondément impressionné par la qualité de la démocratie burkinabè et de la conduite du processus de transition dans ce pays», a-t-il rapporté. Pour M. Selle, l'implication de toutes les couches sociales dans la gouvernance démocratique et la réalisation du Plan national de développement économique et social (PNDES) au Burkina est salutaire pour l'Allemagne.

Il dit être convaincu de la convergence des intérêts des deux Etats. «On a beaucoup de domaines de coopération à évoquer ensemble. Ce qui semble nous préoccuper tous, c'est le changement climatique, la biodiversité, la lutte contre l'immigration illégale et le terrorisme. Si on veut vraiment venir à bout du terrorisme, il faut œuvrer au développement des milieux ruraux.

Pour le développement, on a vraiment besoin des entrepreneurs privés qui s'engagent et créent des emplois», a soutenu le chef de la délégation des parlementaires allemands. A son entendement, le Burkina est un partenaire privilégié de l'Allemagne. «On a beaucoup de secteurs qui nous tiennent à cœur, et nous sommes ici au Burkina pour manifester nos intérêts dans ce sens», a-t-il noté au passage.

La coopération germano-burkinabè a débuté en 1961, avec pour objectifs principaux la réduction de la pauvreté et l'impulsion d'un développement durable. Les deux Etats coopèrent dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, l'eau et l'assainissement et la décentralisation.