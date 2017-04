L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, Alpha Barry ont signé, le jeudi 6 avril 2017 à Ouagadougou, un échange de notes relatif au «Projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post primaire». Par cet acte, le Japon offre environ 7 milliards 805 millions de francs CFA, sous forme de don, à l'Etat pour la construction d'infrastructures éducatives.

Accroître l'offre éducative du post-primaire, tout en améliorant la qualité de l'enseignement au Burkina Faso, tel est le leitmotiv du Japon. Pour matérialiser ce vœu, l'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, Masato Futaishi et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'Extérieur, Alpha Barry ont signé un échange de notes relatif au «Projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au post- primaire», phase II.

Le Japon a offert ainsi une assistance financière non-remboursable de 1 milliard 561 millions de Yens japonais, soit environ 7 milliards 805 millions de francs CFA à l'Etat burkinabè. Il sera construit 43 CEG (collèges d'enseignement général), composé chacun d'un bloc pédagogique, d'un bloc administratif, d'une cuisine et d'un bloc de latrines. «Tous ces CEG seront aménagés sur le terrain des écoles primaires existantes», a souligné l'ambassadeur.

Le projet va concerner cinq provinces qui sont, le Bazèga, le Zoundwéogo, le Boulkiemdé, le Sanguié et le Kadiogo. «Avec ces infrastructures, c'est près de 3000 jeunes Burkinabè qui auront accès à l'éducation post-primaire», a précisé le diplomate nippon. Pour le ministre Alpha Barry, c'est avec un plaisir renouvelé qu'il a signé ce nouvel échange de notes. «Il permettra plus précisément la construction et l'équipement de 180 salles de classe et de 32 blocs administratifs, ainsi que la réalisation de 96 latrines», a reconnu le ministre. En effet, ce don vient en complément de celui signé, le 25 août 2015, d'un montant d'environ 5 755 000 000 F CFA et consacré à la Phase I du projet.

Elle a concerné les provinces du Kadiogo, de l'Oubritenga, du Ganzourgou, du Kourweogo, du Sanmatenga, du Bam et du Namentenga. Ce sont 30 CEG avec les équipements nécessaires, y compris la fourniture du mobilier scolaire laisser tel. construits. A ce jour, grâce à la coopération nipponne, près de 1253 salles de classe ont été construites.

En plus de ces infrastructures, il y a des écoles de formation d'enseignants comme l'ENEP de Dori et très prochainement celle de Kaya. A cela s'ajoute la coopération technique avec le Projet de renforcement des stratégies et des pratiques de l'enseignement dans les centres de formation des élèves-maîtres (PROSPECT) dans les ENEP et le Projet d'appui aux comités de gestion des écoles primaires (COGES).