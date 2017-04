Madagascar: Maires des grandes villes - Front uni contre les conseillers municipaux

Face aux différentes pressions dont ils font l'objet, pouvant même aller jusqu'à leur suspension, l'association des maires des grandes villes de Madagascar se sont réunis avant-hier, à l'hôtel Colbert.

Il s'agit notamment des maires d'Antananarivo, de Toamasina, d'Antsiranana, de Toliara, de Mahajanga, d'Antsirabe et de Fort-Dauphin. Seuls les maires de Sainte-Marie et de Fianarantsoa n'ont pas répondu présent. Ces maires des grandes villes ont constitué un front uni pour faire face aux conseillers municipaux. Ils s'insurgent ainsi contre la suspension des maires qui a pour origine les conseillers municipaux. Ils estiment également qu'il faudrait revoir les modalités des élections des conseillers. Dans leur déclaration, ils ont tenu d'ailleurs à souligner que c'est le peuple qui les ont élu, mais non pas les conseillers municipaux. Ils pensent, en outre, rencontrer le président de la République et le Premier ministre pour exposer notamment leurs desiderata.

Attributions. En marge de cette réunion, le maire de Toamasina Elysée Ratsiraka a tenu également une conférence de presse. Il a expliqué à cette occasion les attributions des conseillers municipaux. Et lui de déplorer que la motion de suspension des maires est devenu comme « un jeu d'enfant ». Le Premier magistrat de la ville de Toamasina a notamment rapporté que les conseillers municipaux ne voudraient plus travailler avec le maire. Etant donné que le courant ne passe plus entre eux, ce dernier revendique ainsi la dissolution du conseil municipal.