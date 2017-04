Madagascar: ORTANA - Une randonnée à Tsiazompaniry

Pour cette première sortie du mois d'avril, l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga organise une randonnée afin de découvrir Tsiazompaniry ce week-end.

Il s'agit d'une localité qui se trouve à 90 kilomètres au sud-est du centre-ville d'Antananarivo. Après une vingtaine de kilomètres sur la RN7, le bus local bercera les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux sur un chapelet de route revêtue et de piste. Durant le trajet, ils peuvent admirer un paysage coloré formé de terrains culturaux bien aménagés et de constructions avec un panel de couleurs, selon les organisateurs. Ensuite, ils auront l'occasion de côtoyer la population locale au marché, un véritable théâtre de la vie de campagne, en s'arrêtant à Sabotsy Ambohitromby. Ils visiteront également le village des artisans d'Antovontany tels que les travailleurs de bambous, les forgerons et les tisserands. Au village d'Ambohimiadana, les randonneurs peuvent effectuer des achats des produits du terroir ou des articles de souvenirs.

Simplicité. Et une fois arrivés à Tsiazompaniry, ils seront surpris par la quiétude et la beauté naturelle du paysage ainsi que l'air pur de la forêt et du lac. Bref, il s'agit d'un voyage de nature authentique basé principalement sur les attractions rurales, lacustres et la biodiversité, selon toujours les organisateurs. Un site d'accueil géré par l'association Tsarafara est prévu pour les héberger après de longues balades et découvertes. Par ailleurs, l'ORTANA invite les touristes à vivre cette expérience dans la simplicité afin d'offrir une opportunité économique pérenne au développement de la communauté locale qui participe activement dans la gestion des ressources naturelles de cette région.