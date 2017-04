Madagascar: Fianar Reggae Festival - Une quarantaine de groupes attendus

Lewiky & The Voots Kongregation participent à ce festival.

L'association Sarondra organise pour le week-end pascal la 5e édition du Fianar Reggae festival, qui se déroulera du 15 au 17 avril à Fianarantsoa. Une quarantaine de groupes, de Madagascar, des îles de l'Océan Indien et de Belgique, se produiront durant tout le festival.

Comme chaque année, pour la 5e fois maintenant, la ville de Fianarantsoa va vibrer au son du reggae tout le long du week-end pascal. Du 15 au 17 avril, une quarantaine de groupes des quatre coins de l'île et des pays de l'Océan Indien dont l'île Maurice, La Réunion et Mayotte. Les artistes se produiront dans toute la ville, notamment à l'Alliance Française de Fianarantsoa, La Chaud'Hier, Fianarois et Lac Anosy. Outre les concerts gratuits, il y aura aussi des expositions sur la musique reggae et sur la culture Rastafari et des conférences à thème. La programmation musicale met à l'honneur les artistes de la région Océan Indien, et même ceux de l'Europe. Il y aura Black Nation et Katwali de La Réunion, Wubani Spirit de Mayotte, Neguson de Maurice et Mighty Patch et Ichman de Belgique. Et puis il y a les artistes de Madagascar : Steve Madagascariensis, Jah Roots Malagasy Vibration, Holly Zion, Angie, Eka Zaho, Rev'Errant, Mem's Family, Lewiky & the Voots kongregation, Reggasy, Francky Majestic Lion, Santôs, José Satoub, Dodol, Ms Roots 514, Nadz & Kaish et Mashmanjaka et Silo qui seront avec les Belges.

Association Sarondra. Ce festival international de reggae, le plus grand dans le pays, est mis en œuvre par l'association Sarondra, convaincue que la musique et le reggae en particulier, peut être un levier de développement. Ce festival est une grande opportunité pour la ville de Fianarantsoa, car il attire beaucoup de monde et contribue donc à dynamiser l'économie locale durant le week-end de Pâques. Chaque année, le festival draine près de 4 000 personnes. Car le festival vise à promouvoir la culture, mais aussi la création et la participation des actions fondées sur une vision large des relations entre les personnes. Aujourd'hui, le Fianar Reggae Festival a acquis une notoriété nationale, voire régionale et même internationale et devient une plateforme de rencontres, importante pour les artistes.