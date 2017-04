Madagascar: PADEIR - Appui de l'Union européenne pour booster les exportations

Madagascar fait face à de nombreux défis dans la conquête de nouveaux marchés du fait des barrières non tarifaires et des normes européennes très exigeantes.

Le développement des exportations et l'intégration régionale constituent des piliers importants de la croissance économique de Madagascar. Le ministre du Commerce et de la Consommation, Armand Tazafy, l'a évoqué lors de l'ouverture de l'atelier de validation du document pour le Programme d'Appui au Développement des Exportations et à l'Intégration Régionale (PADEIR), co-organisé avec la Délégation de l'Union européenne et qui s'est tenu hier à l'hôtel Colbert. L'objectif de ce programme est d'ailleurs de booster les exportations du pays en tenant compte de la compétitivité et des barrières non tarifaires. De son côté, l'Union européenne s'est engagée à appuyer Madagascar à la fois sur les aspects d'amélioration de l'accès aux marchés, ainsi que sur le renforcement de la compétitivité des secteurs de production et les possibilités de tirer avantage des opportunités offertes par l'APE (Accord de Partenariat Economique).

Défis. Rappelons que l'APEi a été signé le 29 août 2009 et sa mise en œuvre a eu lieu en janvier 2014. Un Comité conjoint de mise en œuvre de cette APE, en 2012, a permis aux deux parties de faire le suivi constant des engagements pris à travers le Plan de Mise en œuvre qui est également à valider lors de cet Atelier. « Malgré les potentialités de Madagascar, l'optimisation de nos échanges reste aussi entravée par des lacunes d'ordre institutionnel et infrastructurel qui nous empêchent de saisir les avantages issus de cet APE », a soulevé le ministre de tutelle. Et lui de rajouter que "les possibilités que nous offre la libéralisation des échanges, conjuguées avec nos potentiels, sont autant d'outils qui s'offrent à nous pour permettre d'atteindre nos objectifs de développement.

Toutefois, Madagascar fait face à de nombreux défis dans la conquête de nouveaux marchés, notamment celui de l'Union européenne, du fait des barrières non tarifaires et des normes européennes très exigeantes. Bien des efforts restent à faire dans l'amélioration de notre offre tant en termes de qualité que de quantité ».