Madagascar: Emmoreg et gros bras - Au bord de l'affrontement

Jets de pierres. Il convient toutefois de noter que dans la soirée de mercredi, les partisans de Claudine Razaimamonjy se sont déjà pris au local du Bianco en lançant des jets de pierres et de bouteilles devant le portail. Lors d'un bref discours prononcé devant ses partisans, le vice-président du sénat a déclaré que le droit de la défense a été complètement bafoué. « Pourquoi le Bianco n'ouvre pas une enquête sur les dossiers Ravalomanana et Ravatomanga » ?, se demande-t-il. De son côté, Penita, représentant des jeunes de Fianarantsoa a lancé une mise en garde contre les autorités judiciaires, en déclarant que « des mesures sévères seront prises si Claudine Razaimamonjy n'est pas libérée immédiatement ». Le défèrement qui aura lieu ce jour aux 67ha risque de se dérouler sous très haute tension.

Une centaine d'individus composés généralement de gros bras, quelques maires élus dans la province de Fianarantsoa et des proches de la patronne de l'hôtel « A&C » Ivato ont réclamé la libération immédiate de leur « Mama ». En quelque sorte, l'ancien président des « Jeunes TIM » qui est actuellement sénateur élu en tant que « Jeune HVM », Riana Andriamandavy VII, souhaite instaurer un « Magro bis » à Ambohibao. Les revendications se font entendre par des banderoles, des sifflets et des cris. La tension est montée d'un cran devant le portail du Bianco. Un affrontement a même été évité de justesse entre les éléments de l'Emmoreg et les gros bras présents sur le lieu. Après un bref dialogue entre des représentants des forces de l'ordre et le sénateur Riana Andriamandavy VII, les manifestants ont accepté de se calmer.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.