Madagascar: Affaire Claudine Razaimamonjy - Le SMM fustige le ministre de la Justice

Le cas de la propriétaire de l'Hôtel A&C focalise l'attention non seulement des gens qui gravitent dans la haute sphère, mais également des simples citoyens.

Le lendemain même après la déclaration du ministre de la Justice Charles Andriamiseza, concernant l'affaire Claudine Razaimamonjy, le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) a réagi. Ce puissant syndicat a ainsi tenu un point de presse, hier, à la Cour suprême à Anosy. D'entrée de jeu, le SMM a brandi la loi 2004-030 du 9 septembre 2004 qui régit le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) portant notamment sur la lutte contre la corruption. Ladite loi garantit ainsi l'indépendance du Bianco ainsi que la non-ingérence du pouvoir exécutif et de la Justice si ce bureau procède encore à des enquêtes et à des investigations. Avant d'enchaîner que si le ministre a fait une telle déclaration cela n'engage que lui-même mais non pas les magistrats. Autrement dit, le SMM fustige le ministre de la Justice.

Pressions. Faut-il rappeler que le ministre Charles Andriamiseza a déclaré, lors de sa conférence de presse d'avant-hier, que le délai de 48 h de garde à vue de Claudine Razaimamonjy a expiré, de ce fait, on doit la libérer. Et lui d'ajouter que « c'est une détention arbitraire », tout en soulignant au passage la crainte d'une vindicte populaire. Des points de vue qui ne sont pas partagés par les membres du SMM. Est-ce à dire que le pont est coupé entre le ministre et le syndicat ? En outre, le SMM exhorte à la population à garder son sang froid. Ce syndicat apporte aussi son soutien aux magistrats et aux forces de l'ordre afin que ces derniers assument leurs responsabilités, et ce, au nom de la loi. Par ailleurs, il s'insurge également contre les pressions de toutes sortes d'où qu'elles viennent. Sans oublier pour autant l'indépendance de la Justice. Et lui de conclure que le SMM va bientôt tenir une Assemblée Générale extraordinaire.