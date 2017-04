Madagascar: Mais c'est quoi l'Art Contemporain ? Petite épistémologie imagée

Is'Art galerie, considérée à juste titre, comme l'Antre de l'Art contemporain à Madagascar... Que l'aventure continue ! Feu Randja Zanamihoatra, un des plus grands poètes contemporains malgaches !

Ces dernières années, l'Art contemporain commence à faire des vagues à Madagascar. On en parle, que ce soit du côté des amateurs d'art, des simples citoyens, ou même des politiques ! Si pour les « érudits » l'art contemporain semble familier, il sonne aux oreilles des non-initiés comme une notion élitiste, voire « bizarrissime »... Mais c'est quoi au juste ? Pour ne pas parler dans le vide ou paraître inculte lorsqu'on vous parle d'art contemporain, lisez ce dossier ! Il a été rédigé de manière à paraître le moins « intello », le plus concis et divertissant possible !

Feu Richard Razafindrakoto avait été l'un des ambassadeurs de l'art contemporain malgache pour les arts plastiques.

Quelques définitions de l'art contemporain

Histoire de l'art. L'Art contemporain désigne la période allant de 1945 à nos jours (1900-1945 étant la période de l'art moderne). La fin de la seconde guerre mondiale amorce effectivement un réel renouveau dans la création artistique. L'art n'étant plus restreint à la simple visée esthétique, mais davantage dans une dynamique de questionnement social, de brassage culturel et de recherche permanente où il est question de dépasser les limites, casser les carcans socio-culturels et les canons de beauté. L'Art contemporain se définissait alors par opposition à l'art moderne et à l'art classique. Il annonce en quelque sorte une rupture, pour un meilleur renouveau. Sont considérés en Occident comme précurseurs de l'Art contemporain : Andy Warhol (pop Art), James Turell, Anish Kapoor, etc. A Madagascar, on peut citer feu Richard Razafindrakoto (artiste peintre et journaliste culturel), Hemerson et R Faral (plasticiens), feu Randja Zanamihoatra, Korb (musicien) et Silo (chanteur et multi-instrumentiste), etc.

Warhol marque un tournant décisif dans la « naissance » de l'Art contemporain, ici « Flowers », l'une de ses œuvres cultes.

Définition en médiation culturelle. La médiation culturelle- qui rappelons-le, est une branche des sciences humaines consistant en un travail de communication pour rapprocher la société et la Culture (Arts et Sciences)- définit l'art contemporain comme un courant artistique prônant l'affranchissement de toutes les catégorisations, des règles, des carcans (considérés comme un frein à la liberté et à l'épanouissement de l'individu). Il découle ainsi d'un concept de création axée sur un questionnement permanent sur la société, sur la culture, l'environnement, bref sur le monde, voire l'univers, tout ce qui inspire l'artiste en question. Dans cette démarche conceptuelle, l'art contemporain acquiert une visée sociale, puisqu'il pousse l'opinion à se poser les bonnes questions quant à son fonctionnement, ou les maux qui la gangrènent...

La fondation Vincent van Gogh à Arles, une véritable pépite artistique et sociale !

Toutes les disciplines artistiques concernées. Concrètement aux idées reçues, l'Art contemporain ne se cantonne pas aux arts plastiques. Le vent de l'Art contemporain souffle au contraire sur toutes les disciplines artistiques. Les arts plastiques (peinture, sculpture, mode, etc), les arts musicaux, les arts visuels, le cinéma, les arts dramatiques, la bande dessinée, la danse et la littérature. Si tous les individus proclamés ou auto-proclamés artistes ne se ruent pas sur l'art contemporain, c'est que ce courant artistique relève avant tout d'un choix et d'une sensibilité. Toutefois, l'Art contemporain commence à se faire une place à Madagascar, quoi de mieux pour booster la vie socio-culturelle de Mada !

Liberté et technicité. Attention, qui dit affranchissement et refus des règles préétablies ne signifie pas manque de technicité ! Ne devient pas artiste contemporain qui veut... Pour pouvoir s'affranchir des règles et des techniques, il faut les avoir préalablement maîtrisés ! La démarche contemporaine suppose ainsi en amont : technicité et recherche, questionnement et travail permanent... Le talent et l'inspiration ne suffisent pas !