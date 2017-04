Madagascar: Helina Randrianjatovo, une athlète d'exception sur les traces de son champion de père

Helina Randrianjatovo en Allemagne pendant sa formation en préparation physique.

Préparateur physique, titulaire du diplôme d'entraîneur de FIBA Afrique, entraîneur et ancienne sportive de haut niveau. Avec à son actif sa sélection au sein de l'équipe nationale de basket-ball, Helina est une passionnée de tous les sports. Portrait d'une sportive atypique.

Un Randrianjatovo en cache une autre. Joueuse, coach, préparateur physique et enseignante à l'ENS-EPS, Helina Randrianjatovo est une sportive complète. Elle a tout connu et vécu dans le sport et c'est la raison pour laquelle, elle en a fait son métier et sa passion.

16 ans. Le sport, c'est une tradition familiale. Fille de Henri Randrianjatovo, l'ancien international malgache et ministre des Sports, toute petite, Helina a pratiqué la natation au sein du CNUT. Une discipline qu'elle n'a pas pensé pratiquer longtemps. Le basket-ball qu'elle a adopté comme sport de prédilection, elle ne l'a connu qu'au lycée. « Ce n'est qu'en classe de seconde à 16 ans, que j'ai commencé à jouer au basket. Une ancienne joueuse du Port, Sabine m'a sollicitée à l'époque » a-t-elle expliqué. En tant que joueuse, elle a évolué au poste de meneur de jeu avec ses 1 m 63. Elle a rejoint ainsi les rangs de l'équipe de l'Association Sportive de Saint-Michel, en étant cadette et junior de 1999 à 2001. Elle a ensuite intégré l'équipe du Marocain, puis de 2002 à 2004, elle a évolué au sein de la JCSA avant de terminer son parcours de joueuse au Fandrefiala en 2005 et 2006.

Internationale. Avec son talent, elle a tapé dans l'œil des coaches de l'équipe nationale. De 1996 à 2006, Helina fut sociétaire du « team » malgache pour les Jeux de la CJSOI, les Jeux des Iles et les éliminatoires de la zone 7 du Championnat d'Afrique. Par la suite, elle est devenue entraîneur quelque temps après avoir rejoint la direction sportive de Saint-Michel à Amparibe à travers l'école de sport de 1996 à 1999 et au sein de l'équipe de l'ASSM de 2000 à 2004 sans oublier son club de cœur le SOE. « En France, j'ai toujours continué le basket-ball en entraînant l'équipe de l'Orvault Sport de Nantes de 2006 à 2014 » a ajouté Helina.

Engagement. Comme Helina est une passionnée de sport, elle en a fait sa profession . Après le Bac, elle a suivi des études en Droit, mais, comme elle exerçait déjà le rôle d'entraîneur, elle a décidé de poursuivre ses études à l'Ecole Normale Supérieure dans la branche Education Physique et Sportive (EPS). Après son diplôme de CAPEN, elle a poursuivi son cursus en obtenant une maîtrise en Sciences de l'éducation en 2008 à l'Université de Nantes. Sept ans plus tard, elle a soutenu son master en Sports Sciences Sociales Administration toujours à l'Université de Nantes, de 2016 à février 2017, elle a suivi une formation en préparation physique à l'Université de Leipzig, Allemagne. « Lorsque vous prenez en charge des joueurs, athlètes, et que vous voulez entrer dans le cercle des entraîneurs, sans aucune formation, il est normal de suivre cette formation en préparation physique ».

Pendant son séjour, en Allemagne, elle a pu visiter plusieurs équipes et centres de formation dont Redbull, l'équipe première de handball de Leipzig, le centre de formation de judo qui prépare les futurs olympiens allemands pour les JO de Tokyo en 2020 et le centre de SC DHFK. Sitôt fini, son cursus, elle a décidé de retourner au pays. « Il faut déjà aimer ce que l'on fait, aimer transmettre, partager et aller chercher les bonnes informations. A Madagascar, malheureusement le sport est la dernière roue du carrosse. Il faut avant tout se donner les moyens pour aller loin. Beaucoup de choses restent à faire au pays, et je veux apporter ma brique à l'édifice » a-t-elle conclu.