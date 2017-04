Njiva de retour. Côté jardin, la CNaPS Sport a annoncé le retour de Njiva dans le groupe après un test à Montpellier et que l'effectif est au complet, car même Feno est en bonne voie de guérison. Tout dépend en fait du choix des joueurs et même du gardien car selon certaines confidences des cadres de la CNaPS, le gardien Jolce est dans une forme étincelante.

Voilà pour ce qui est côté cour et reconnaissez qu'il y a lieu d'être serein pour rallier le stade de Vontovorona et même pour le retour.

Et quand on entend de la bouche même des gendarmes que la route va être dégagée, à l'aller comme au retour, cela va certainement lever les inquiétudes nées des longues files interminables du dernier match à Vontovorona contre le Coton Sport de Garoua.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire du match opposant la CNaPS Sport au Recreativo do Libolo une réussite. C'est l'essentiel de la conférence de presse d'hier, à Ampefiloha, en présence des dirigeants du club champion de Madagascar et des membres des forces de l'ordre dont le nombre a été augmenté pour plus d'efficacité dans l'enceinte du stade comme en dehors.

