Madagascar: Nutrition scolaire à l'EPP Masindray - L'autonomisation sur la bonne voie

L'école primaire publique (EPP) de Masindray acquiert peu à peu son autonomie en matière de nutrition scolaire mobilisant ses propres ressources à travers les produits que les parents d'élèves cultivent eux-mêmes pour approvisionner la cantine.

Depuis la mise en place en mars 2015 de la cantine scolaire soutenu en grande partie par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Office national de nutrition (ONN), l'EPP de Masindray, avec le concours des parents d'élèves, compte assurer bientôt elle-même l'alimentation scolaire en ayant recours à ses propres ressources. Actuellement, l'école peut assurer environ 30% des besoins de l'alimentation scolaire à travers l'association des parents d'élèves qui s'implique directement dans les activités maraîchères dans les champs et potagers de l'école pour approvisionner la cantine scolaire. Se basant sur l'approche japonaise de développement rural « seikatsu kaizen », l'EPP de Masindray s'est appropriée la technique de mise en application de cette approche qui consiste à identifier les besoins et les éventuels défis puis y apporter des solutions en utilisant les ressources disponibles. L'objectif est alors de faire en sorte que l'école parvienne à se passer des aides extérieures en assurant elle-même l'approvisionnement de la cantine scolaire avec les produits cultivés dans les champs et potagers de l'école et ce, avec la participation active des parents d'élèves. Le PAM et l'ONN continueront, toutefois, à soutenir la démarche.

Résultats. L'EPP Masindray a déjà acquis une expérience en matière de cultures vivrières, des brèdes aux légumes en passant par le manioc et autres patates douces. Ces récoltes permettent, non seulement d'approvisionner la cantine, mais peuvent également devenir des sources de revenus pour les ménages lorsque des surplus de produits sont disponibles après avoir assuré l'approvisionnement de la cantine. Avec un système de gestion déjà bien rôdé, cette cantine scolaire de l'EPP Masindray permet actuellement d'offrir tous les jours d'école, à l'heure du déjeuner, un repas équilibré aux 197 élèves scolarisés dans l'établissement. La formule a fait ses preuves, car depuis la mise en place de la cantine, l'assiduité des élèves s'est améliorée ainsi que leur état nutritionnel. Des bienfaits qui se reflètent sur les résultats scolaires, car le taux de réussite aux examens a nettement évolué. Ce projet de nutrition scolaire existe également dans d'autres localités, notamment à Toamasina et Sambava, outre Antananarivo.