Cameroun: Victime d'attaque raciste, le mannequin camerounais Mimi Mbah reçoit du soutien des internautes

Les médias sociaux ont soutenu Mimi Mbah, un aspirant modèle camerounais de 19 ans, dont la photo a été publiée par Africa Beauties, une page Twitter qui promeut les beautés africaines dans le monde entier, après avoir reçu un commentaire raciste disant qu'elle serait plus attirante si elle était plus claire. This Is Africa l'a approchée pour discuter de ses expériences de mannequin aux États-Unis et de la façon dont elle gère les commentaires racistes.

Lorsque la photo de Mimi a été publiée, Twitter s'est enflammée. Après quelques commentaires positifs, un poste raciste s'est invité : « si elle était plus claire, elle serait une allumeuse ». Mbah a donné une réponse parfaite, qui est depuis devenue virale. Elle a dit: « Non merci, je ne troquerais pas ma couleur de peau pour rien au monde! Toujours en feu, « terminant son message avec un smiley.

Mbah, qui vit aux États-Unis depuis environ six ans, est née et a grandi à Yaoundé. Ayant beaucoup de membres de sa famille et amis d'enfance encore au Cameroun, elle a déclaré à This Is Africa que son cœur serait toujours au Cameroun. Depuis son arrivée aux États-Unis, Mbah dit qu'elle a eu du mal à s'adapter au changement de mode de vie, à la diversité raciale, aux personnalités, aux accents et aux autres nuances individuelles, sociales et culturelles. Les défis ne l'ont pas empêchée d'apprécier la vie aux États-Unis et ses nombreuses opportunités.

Mbah est actuellement étudiant en droit public au Collège Montogmery. Elle a déclaré à TIA que l'expérience d'être un modèle n'a pas été facile, mais qu'elle apprécie les opportunités qui se présentent. Elle admet que l'obtention de concerts a été difficile en raison de sa taille, mais cela ne l'a pas empêché de croire et de poursuivre ses rêves.

Avant l'incident du troll raciste, Mbah dit qu'elle n'a pas connu de problèmes majeurs en raison de sa couleur de peau, mais elle a reçu des commentaires absurdes déguisés en compliments tels que «vous êtes jolie pour une fille à peau sombre». Elle dit qu'elle essaie de ne pas donner aux gens odieux la réaction qu'ils recherchent. Ses cheveux afro, pour lesquels elle dit avoir reçu des compliments, lui valent aussi des commentaires négatifs, qu'elle ne permet jamais de l'affecter. « Je n'aime pas laisser les gens mettre un frein à ma positivité ou à mon bonheur », a-t-elle ajouté.

Nous disons bravo à la jeune femme pour avoir pris une position forte contre les trolls racistes.