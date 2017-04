Ile Maurice: Police - Nettoyage des routes et mise en terre de plantes de Beau Vallon à Blue Bay

L'Independent Commission against Corruption poursuit son enquête dans le cadre des 155 kg d'héroïne… Plus »

En effet, la Police accorde une importance particulière au volet communautaire qui vise à développer l'esprit d'équipe et de service parmi les cadres de la police, maintenir une bonne relation avec la communauté, renforcer la socialisation, et promouvoir un environnement sain et propre. Ils pourront aussi mieux comprendre les problèmes sociaux et l'importance de travailler en partenariat avec les membres du public.

A travers cette initiative, le département de la Police vise à apporter sa contribution dans le nettoyage et l'embellissement du pays. Autre objectif : renforcer les relations entre la communauté et la police à travers le service communautaire.

Clean Up Mauritius est une campagne communautaire de protection de l'environnement. L'idée est d'inviter tous les citoyens à assurer la propreté de leur environnement, des villes, des villages et du pays en général en vue de la célébration, en mars 2018, du 50e anniversaire de l'accession de Maurice à l'indépendance. La campagne de nettoyage a été lancée le 5 mars dernier par le Premier ministre, M. Pravind Jugnauth.

Cette initiative revient au département de la Police, le Conseil de district de Grand Port, l'ONG Eco Sud, le Rotary Club de Rose Belle, la Société de Beau Vallon Ltée, et le département Bois et Forêts.

Dans la cadre de la campagne nationale de nettoyage Clean Up Mauritius, la Southern Division Police procèdera au nettoyage des routes et la mise en terre de 300 plantes de Beau Vallon à Blue Bay.

