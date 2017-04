Ile Maurice: Affaire Sobrinho - La société de Maigrot nie

«Any suggestion, implication or inference that Royal Park Ltd or its subsidiaries are involved in activities which breach any regulation or law of Mauritius is unfounded.» Extrait d'un communiqué émis par Royal Park Ltd, dont Bernard Maigrot est l'un des partenaires.

Me Ivan Collendavelloo qui, par ailleurs, est l'avocat de Maigrot dans l'affaire Vanessa Lagesse, a été à la base des rumeurs émanant du Parlement depuis la réponse du Premier ministre, Pravind Jugnauth, selon laquelle l'Angolais Álvaro Sobrinho aurait investi une partie de sa fortune dans le luxueux projet immobilier de Balaclava.

