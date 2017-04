Cote d'Ivoire: Sécurité des systèmes informatiques - La Côte d'Ivoire est suffisamment outillée

Pour Patrick Brou, la question de sécurité se pose dans tous les compartiments et comportements. Comme solution pour optimiser cette sécurité informatique, il propose une bonne organisation et gestion de l'information.

Le directeur général adjoint de l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut), Ibrahim Konaté, a déclaré que la Côte d'Ivoire est suffisamment outillée pour faire face aux menaces informatiques. Il a tenu ces propos le jeudi 6 avril 2017, à l'ouverture de la 2ème édition des Talentys days, à l'espace Latrille Event, à Cocody II-Plateaux.

« Pour juguler la sécurité informatique en Côte d'Ivoire, l'État a mis beaucoup de structures en place. Nous sommes l'un des pays qui a pris beaucoup de lois en la matière », a fait savoir M. Ibrahim Konaté. Et d'ajouter: « Nous avons donc défini un cadre de sécurité. La Côte d'Ivoire est suffisamment outillée dans ce domaine-là ».

« Ces Talentys days visent à informer et former les directeur des systèmes d'information (Dsi), les IT managers (ceux qui ont en charge les infrastructures informatiques de leurs entreprises) sur les avancées technologiques en matières informatique », dira Auguste Diop, président directeur général (Pdg) de Talentys SA.

« Nous voulons rafraîchir les informations, expliquer les nouvelles tendances, les nouveaux comportements et les nouvelles façons d'approches en matière de sécurité informatique », a assuré le Pdg de Talentys SA, pour clore son propos. Mais avant, il a donné un aperçu des nouvelles menaces informatiques qui, à l'en croire, est le fait de dérober des informations sur des objets connectés (Ordinateur, smartphone, montre connectées, etc.). Il a terminé par inviter les entreprises à plus de vigilance et à s'approprier ces talentys days.

Patrick Brou, premier vice-président du Groupement des technologies de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire (Gotic-Ci) a, quant à lui, relevé le bien-fondé de la sécurité informatique qui, selon lui, est un instrument pour organiser la confiance numérique.

Pour Patrick Brou, la question de sécurité se pose dans tous les compartiments et comportements. Comme solution pour optimiser cette sécurité informatique, il propose une bonne organisation et gestion de l'information.

« Pour protéger les informations, il faut se poser les bonnes questions, (qu'est-ce que je fais pour que mon système d'information soit bien protégé? Quelles sont les bonnes pratiques que je mets en œuvre ? Aussi, au-delà des entreprises, la société même dans son quotidien est concernée », a fait savoir le premier vice-président du Gotic-Ci.

L'entreprise Talentys SA est un intégrateur de services spécialisés en solutions de sécurité des systèmes informatiques, fondée en 2007. Et qui évolue dans plusieurs domaines d'activités, entre autres, la formation, la communication unifiée, l'audit des systèmes informatiques.