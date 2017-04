Cote d'Ivoire: Microfinance - 16 agents de crédits renforcent leur capacité

« Cette formation a été salutaire pour nous sur plan professionnelle du métier. Au sortir de cette formation on a une approche large de notre métier surtout en ce qui concerne la réglementation et la législation en vigueur », a souligné Zoko Wilfried chargé d'affaire à la compagnie ivoirienne de crédit de l'agence d'Angré. Mme Ndri, formatrice de Advans Côte d'Ivoire commente que le séminaire est assez complet, car elle dit avoir reçu plusieurs informations. « Etant moi-même à un poste de formation des agents de crédit, je viens d'avoir de nombreux rudiment en termes de formation pour la conception de mes modules et surtout les explication pour pouvoir », dit-elle.

En effet, ces participants dont sont issues 8 femmes devraient, au sortir de cet atelier, « être capable d'appliquer et mettre en œuvre les orientations de son Institut de micro finance (Imf) en développant son portefeuille client conformément aux objectifs annuels à la stratégie de l'institution et au respect des procédures en vigueur ».

Selon le directeur exécutif de l'Apsfd-CI, Cyrille Tanoé, il est important de renforcer les compétences des agents de crédit, en les dotant de connaissances approfondies et en développant leur savoir-faire et leur savoir-être.

Selon le directeur exécutif de l'Apsfd-CI, Cyrille Tanoé, il est important de renforcer les compétences des agents de crédit, en les dotant de connaissances approfondies et en développant leur savoir-faire et leur savoir-être.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.